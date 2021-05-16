شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث واتساب الجديد.. تعرف على الشروط والمزايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وليد حجاج خبير أمن المعلومات، اليوم الأحد، عن تفاصيل وشروط سياسة تطبيق الواتساب الجديدة، والتي بدأت في التنفيذ أمس السبت.

وأضاف «حجاج» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان حويزي في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن تطبيق واتساب لن يجبر المستخدمين على قبول شروطه الجديدة لكنه يطالبهم بإجراء تحديثات بشكل دوري بشكل يجبرهم في النهاية على قبول تلك التحديثات.

وتابع : «إذا لم يقبل المستخدم بالتحديثات الجديدة فسوف يضطر لاستخدام واتساب بإمكانيات محدودة جدًا، وعلى من يرغب في التواصل مع أحد المستخدمين الذين أجروا التحديثات أن يقبلها هو الآخر حتى يستطيع التواصل معهم».

وعن طبيعة سياسة واتساب الجديدة، أوضح خبير أمن المعلومات: «تشمل هذه السياسة جمع البيانات وليست الصور أو المحادثات المكتوبة وذلك من أجل دراسة سلوك المستخدمين حتى يستطيع التطبيق استهدافهم لعرض الإعلانات»، لافتًا على أن تلك البيانات تشمل معلومات مثل النوع والمنطقة الجغرافية واللغة وغيرها.

واستطرد: «ما يحدث مع المستخدمين عبر ماسنجر هو بالضبط ما سيحدث معهم من خلال واتساب، فإذا تحدث أحدهم عن الصداع مثلًا سيبدأ في تلقي إعلانات بهذا الصدد».

وأشار إلى أن بعض الشركات التي تضع رقم الواتساب الخاص بها على الموقع الإلكتروني الخاص بها لتلقي الشكاوى، عليها تغيير الأمر، حيث أصبح لا بد من إرسال مثل هذه المعلومات عبر الإيميل وليس والواتساب.