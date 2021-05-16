شكرا لقرائتكم العائلة تتدخل في أزمة مها أحمد وأبطال "نسل الأغراب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن الأزمة المثارة بين الفنانة المصرية مها أحمد وزميليها أحمد السقا وأمير كرارة لن تتوقف قريبا، على خلفية هجوم مها أحمد على الثنائي بعد تقديمهما لمسلسل "نسل الأغراب".

العمل الذي لم يحقق النجاح المطلوب منه في شهر رمضان، وأعلنت الشركة المنتجة له عن إيقاف التعامل مع مخرجه ومؤلفه محمد سامي، وهو ما تسبب في خروج مها أحمد والسخرية من الثنائي بعد أن فقدا نجوميتهما لممثلة عمرها الفني عام واحد.

نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة

تلك التصريحات التي تسببت في جدل واسع، وشهدت دخول العديد من الأطراف على خط الأزمة، حيث علقت والدة الفنان أحمد السقا السيدة نادية السروجي على ما قالته مها أحمد.

وعبر منشور على "فيسبوك" كتبت والدة السقا لتقول "على الأصل دور.. كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار.. وتعلق فشلها عليهم.. تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة".

وتابعت والدة السقا حديثها قائلة: "مهما حاولتي يا كومبارس ليس لك مكان بين الفنانين المحترمين.. وإن طلع العيب من أهل العيب ميبقاش عيب".

تلك الكلمات التي لم تكن كافية من قبل عائلة السقا، حيث دخلت شقيقته إلى المواجهة، بعدما هاجمت السيدة فاطمة السقا الفنانة مها أحمد عبر "فيسبوك".

أمير كرارة وأحمد السقا ومحمد سامي

وكتبت قائلة: "الكلام ده موجه ليكي يا أستاذة بدل ما تفضلي تمسحي ردي كل شوية.. أبهرتيني يا مها بأخلاقك العالية.. وبما أنك افتكرتي العيش والملح اللي أكلتيه في بيت الفنان اللي مش عارفه تقولي اسمه بس عرفتي تقولي عليه "ندل".. اللى هو أحمد السقا.. بس أنا بقولك قدام الناس قطع لسان أي حد يقول عليه كده.. لأنه راجل أكرمك ووقف جنبك انتي ومجدي بدل المرة ألف".

كما دافعت شقيقة السقا عن أمير كرارة مؤكدة أن الجميع يتمنى في الوقت الحالي العمل معه، واستنكرت ما ذكرته مها أحمد عن كون أمير كان يتمنى العمل معها في وقت سابق، خاصة أن مها لم تكن تملك فرصا يسعى إليها أحد.

وطالبت مها أحمد بالتوقف عن الدراما والتشويه، خاصة أن الممثلين ليسوا مطالبين بالوقوف إلى جوارها والأمر دائما يعود لرؤية المخرج، مشيرة إلى أنها بعد سنوات طويلة لم تجد منها سوى حقد وكره يختبئان وراء ابتسامة زائفة.

ومن جهة أمير كرارة تدخل شقيقه أحمد كرارة، الذي أكد على تعمده أن يكون آخر من يتحدث عن أمير حتى لا يتهم بأنه يذكر ذلك بسبب القرابة فقط.

وأشار إلى أن كل من تحدث بالخير والمحبة عن شقيقه، يؤكد أن هناك قلوبا سوداء لا تتمنى سوى الأذى للناجحين، موضحاً أن شقيقه عانى كثيرا كي يصل لما هو عليه الآن، ورأى أمورا لا يعلم أحد عنها، معربا عن فخره بشقيقه وبمحبة الجميع له.