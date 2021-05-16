شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الإحساس بحرقان فى الصدر قد يكون أحد الأعراض الطارئة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس كورونا هو مرض تنفسي يصاب معظم الأشخاص المصابين به بأعراض خفيفة ولكن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري أو السرطان أو أمراض الكلى هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة، ويمكن لفيروس كورونا أن يهاجم رئتيك وقلبك كما يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر أو إحساسًا حارقًا في رئتيك، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الألم المستمر أو الضغط في صدرك كعلامة على أنه يجب عليك طلب رعاية طبية طارئة.

ووفقًا لتقرير لموقع healthline يمكن أن يكون للشعور بالحرقة في الصدر العديد من الأسباب المحتملة التي تتراوح من خفيفة إلى مهددة للحياة، قم بزيارة الطبيب فورًا إذا كان ألم صدرك شديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى مقلقة مثل:

ألم ينتشر في ظهرك أو كتفك أو ذراعك اليسرى.

-الارتباك أو صعوبة التنفس أو فقدان الوعي.

-ألم شديد يبدأ فجأة.

-الحرق الذي يزداد سوءًا أو لا يستجيب للعلاج المنزلي.

-سرعة التنفس أو سرعة دقات القلب.

-إحساس بضغط أو شد في صدرك.

هل حرقة الصدر علامة على الإصابة بكورونا؟

يمكن أن يكون ألم الصدر أو الحرقان علامة على الإصابة بمرض كوفيد -19 قد يحدث انزعاج في صدرك مع ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس لقد وجدت الدراسات أن ما يصل إلى 17.7 % من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يعانون من آلام في الصدر.

الأشخاص المصابون بكورونا الحاد هم أكثر عرضة للإبلاغ عن مشاكل في التنفس أو ألم في الصدر من الأشخاص المصابين بمرض خفيف وجدت الأبحاث أن ألم الصدر يتم الإبلاغ عنه بمعدل ثلاث مرات في الأشخاص الذين يموتون بسبب كورونا أكثر من أولئك الذين بقوا على قيد الحياة.

ما الذي يسبب آلام الصدر؟

ألم الصدر قد يكون نتيجة لإصابة في القلب أو التهاب في الأنسجة المحيطة بالرئتين، يمكن أن يدخل الفيروس التاجي خلاياك من خلال مستقبل يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين2 (ACE2) تم العثور على ACE2 في أجزاء كثيرة من الجسم، بما في ذلك الرئتين والقلب والجهاز الهضمي. بمجرد دخول الفيروس إلى خلاياك عبر الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 ، يمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا والالتهابات.

التهاب الرئة: يمكن أن يؤدي فيروس كورونا أيضًا إلى تطور الالتهاب الرئوي ، والذي يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر، الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الحويصلات الهوائية في رئتيك الحويصلات الهوائية هي الأكياس الهوائية الصغيرة التي يحدث فيها تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

حرقان في الحلق والصدر: يمكن أن تكون تجربة حرقان الحلق والصدر معًا من أعراض كورونا تم ربط الإصابة بأعراض مثل آلام الحلق والارتجاع الحمضي.

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بـكورونا من شعور بالحرقان في المعدة والصدر معًا قد يساهم القيء والارتجاع الحمضي والإسهال في الشعور بعدم الراحة في المعدة أو حولها.