شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تأكل أثناء العزل المنزلى؟ نظام غذائى متكامل للمصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الحجر الصحي في المنزل من الأشياء الأساسية التي يتم التعامل بها في معظم حالات الإصابة بكورونا، ولا بد من نظام غذائي صحي لمريض فيروس كورونا خلال فترة العزل، فالمصاب يحتاج إلى التأكد من أن طعامه يحتوي بالتأكيد على كمية جيدة من الأطعمة الغنية بالبروتين والحديد والزنك وفيتامين د وفيتامين ب، وهناك مجموعة كبيرة من الأطعمة الصحية المفيدة لصحة رئتيك وقلبك يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي أثناء فترة العزل، وهنا نتناول النظام الغذائي فى وجبات الإفطار والغداء وما هي المشروبات الصحية إذا تم عزل المريض في المنزل بسبب فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ماذا تأكل أثناء الحجر الصحي في المنزل

قدمت منظمة الصحة العالمية إرشادات محددة لفترات الحجر الصحي، بما في ذلك بعض الأطعمة التي يمكن أن توفر عددًا من العناصر الغذائية، لمريض فيروس كورونا.

فترة الصباح فترة الصباح يجب تناول المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور اليقطين وبذور الشيا وما إلى ذلك في فترة الصباح مباشرة بعد الاستيقاظ وحتى كوجبة خفيفة أثناء النهار، والمكسرات لها فوائد تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية فالأبحاث تشير إلى أن تناول المكسرات يساعد على إنقاص الوزن، وتحتوى أيضا المكسرات على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى. وجبة الإفطار: وجبة الإفطار:

تناول الحليب هام بشكل أساسي لمرضى كورونا، ومن المهم أيضاَ تضمين البروتين في النظام الغذائي مثل: البيض لأنه يعمل على تعزيز الإحساس بالشبع وبالتالى فهو مفيد لمرضى السمنة ويساعدهم على إنقاص الوزن، ويحافظ على صحة الجهاز المناعى ويمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما يجب تناول العديد من الخضروات مثل الخيار لأنه يساعدك فى إدارة مستويات السكر فى الدم.