هل يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على المصابين بالخرف؟

ما هي الأعراض المحتملة للخرف؟

لا يقتصر الخرف على مرض معين، وبالتالي يمكن أن تختلف الأعراض حسب نوع الاضطراب العصبي يمكن أن يؤثر فيروس كورونا أيضًا على هذه الأعراض التي قد يصعب تتبعها بعد ذلك وتشمل هذه الأعراض ما يلي :

- فقدان الذاكرة .

- حواجز التواصل.

- الارتباك.

- المشاكل المتعلقة بالتفكير المجرد.

- وضع الأشياء في غير محلها.

- تغيرات في المزاج.

- تغير الشخصية.

تأثير الخرف على فيروس كورونا

يرتبط الخرف بطريقة ما بفيروس كورونا بطريقة يمكن أن تؤثر على المريض أو قد يتأثر الشخص المصاب بالخرف بفيروس كورونا، تظهر الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن الخرف يمكن أن يكون بمثابة حاجز بين الدماغ والدم مما يجعلهم عرضة للعدوى الفيروسية، حيث يتعارض ضعف الذاكرة مع قدرة المريض على الالتزام بإجراءات كورونا وبالتالي يؤدي إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا.



مرض الخرف

يزيد الخرف أيضًا من فرص دخول مريض كورونا إلى المستشفى ويزيد من خطر الإصابة، يتعرض الأشخاص المصابون بالخرف الوعائي بشكل خاص لخطر الوفاة إذا أصيبوا بفيروس كورونا، لم يتضح بعد ولكن قد يكون من الممكن أن يكون هناك مؤشر محتمل لأمراض الأوعية الدموية الدماغية في عدوى كورونا، كما أن الأشخاص المصابين بالخرف معرضون لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا الشديدة.