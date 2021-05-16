شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك وضع خطة "نظام غذائى صحى" تساعدك على التحكم فى وزنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن خطة الأكل الصحى مجموعة متنوعة من الأطعمة التي توفر العناصر الغذائية التي تساعد في التحكم في وزنك، وتعزز شعوره بالراحة وتزويده بالطاقة، فيجب إضافة مجموعة من الألوان إلى طبقك ليضم الخضراوات الورقية الداكنة والفلفل والبرتقال والطماطم، حتى الأعشاب الطازجة مليئة بالفيتامينات والألياف والمعادن.

وفقًا لموقع "CDC" تعتمد خطة الأكل الصحي، على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والحليب ومنتجات الألبان منزوعة الدسم أو قليلة الدسم يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة البروتينية مثل المأكولات البحرية واللحوم والدواجن الخالية من الدهون والبيض والبقوليات (الفاصوليا والبازلاء) ومنتجات الصويا والمكسرات والبذور.





الفاكهة

الفواكه الطازجة أو المجمدة أو المعلبة خيارات رائعة، جرّب الفاكهة التي تتجاوز التفاح والموز مثل المانجو والأناناس أو فاكهة الكيوي، عندما لا تكون الفاكهة الطازجة في موسمها، جرب الأنواع المجمدة أو المعلبة أو المجففة، اعلم أن الفاكهة المجففة والمعلبة قد تحتوي على سكريات أو شراب مضاف، اختر أصناف الفاكهة المعلبة المعبأة في الماء أو في العصير الخاص بها.

الخضراوات

أضف مجموعة متنوعة من الخضراوات المشوية أو المطهوة على البخار مع الأعشاب مثل إكليل الجبل، يمكنك أيضًا تشويح الخضار في مقلاة غير لاصقة مع كمية صغيرة من رذاذ الطهي، أو جرب الخضار المجمدة أو المعلبة للحصول على طبق جانبي سريع فقط في الميكروويف وقدمها، ابحث عن الخضراوات المعلبة دون إضافة الملح أو الزبدة أو الصلصات الكريمية، وللتنوع جرب خضراوات جديدة كل أسبوع.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

بالإضافة إلى الحليب الخالي من الدسم وقليل الدسم، ضع في اعتبارك الزبادي قليل الدسم والخالي من الدسم بدون سكريات مضافة، تأتي في مجموعة متنوعة من النكهات ويمكن أن تكون بديلاً رائعًا للحلوى.

تنويعات صحية

إذا كانت الوصفة المفضلة لديك تتطلب قلي السمك أو الدجاج المغطى بالبقسماط، فجرّب التنويعات الصحية عن طريق الخبز أو الشوي، وجرب الفاصوليا الجافة.