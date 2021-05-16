شكرا لقرائتكم خبر عن حساسية الأسنان.. لماذا تشعر بالألم من الأيس كريم والمشروبات الساخنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل شعرت بألم أو انزعاج بعد تناول قطعة من الآيس كريم أو فنجان من القهوة الساخنة، إذا شعرت بذلك فهى علامة تحذير أولية لمشكلة أساسية في الأسنان، ويعد الألم أو الانزعاج الناجم عن الطعام الساخن أو البارد علامة على وجود تجويف أو حساسية في الأسنان، فى التقرير التالي نقدم لك أسبابًا مختلفة لحساسية الأسنان ، وخيارات العلاج الممكنة وكذلك تدابير منع الحساسية، بحسب موقع "only my health".

ما الذي يسبب حساسية الأسنان؟

المينا هي الطبقة الخارجية الواقية للأسنان، تحتها يقع العاج الذي يحتوي على أنابيب أو قنوات مجهرية تؤدي إلى لب السن، عندما يتآكل المينا ، ينكشف العاج الذي بدوره يكشف الأنابيب العاجية، هذا يسمح للحرارة أو البرودة أو الحمضية أو حتى المواد اللاصقة بالوصول إلى الأعصاب داخل السن ، مما يسبب الألم.



حساسية الأسنان

ما أسباب الحساسية؟

استعمال فرشاة الأسنان بطريقة خاطئة:يمكن أن يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة شديدة والتنظيف من جانب إلى آخر إلى تآكل المينا ، خاصةً حيث تلتقي الأسنان باللثة.

تآكل الأسنان:تتآكل المينا بفعل الهجمات الحمضية للأطعمة والمشروبات الحمضية التي تسبب حساسية الأسنان.



مشاكل الاسنان

أمراض اللثة:يمكن أن يتسبب تراكم البلاك أو الجير في انحسار اللثة إلى أسفل السن وحتى تدمير الدعم العظمي للأسنان، كما أن انحسار اللثة يمكن أن يعرض سطح الجذر للخطر ويسبب الحساسية.

الأسنان المتشققة أو الحشوة:الأسنان المكسورة أو الحشوة المكسورة يمكن أن تسبب الحساسية.

تبيض الأسنان:يعاني بعض المرضى من حساسية لفترة قصيرة أثناء التبييض أو بعد ذلك.

كيف يتم تشخيص الأسنان الحساسة؟ كيف يتم تشخيص الأسنان الحساسة؟ إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان، يجب عليك زيارة طبيب الأسنان، سيقوم طبيب الأسنان بالبحث عن المشاكل المحتملة مثل التجاويف أو الحشوات السائبة أو اللثة المتراخية التي يمكن أن تسبب الحساسية، في بعض الأحيان ، قد يقوم طبيب أسنانك بأخذ أشعة سينية لاستبعاد أي تجاويف أو تشوهات أخرى.

كيف يتم علاج حساسية الأسنان؟

قد يعالج أطباء الأسنان الأسنان المصابة بمنتجات "إزالة التحسس" الخاصة مثل المواد الهلامية الفلورايدية أو الشطف للمساعدة في تخفيف الأعراض ، في الحالات الخطيرة جدًا قد يكون من الضروري حشو السن، إذا كانت حساسية أسنانك خفيفة ، فقد يصف لك طبيب الأسنان معجون أسنان مزيل للتحسس أو غسول للفم.

النصائح لمنع حساسية الأسنان

يتجاهل الكثير منا علامات حساسية الأسنان معتبرين أنها أقل أهمية. يؤدي هذا إلى ظهور مشكلات كبيرة مثل الحساسية والالتهابات، ولكن يوجد بعض نصائح لمنع حساسية، هما تفريش الأسنان بمعجون أسنان يحتوى على الفلور مرتين يوميًا، وتنظيف الأسنان بالخيط بانتظام، والحد من استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية والحمضية.