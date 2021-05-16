شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تفشل فى إنقاص وزنك مع اتباع نظام الكيتو دايت؟.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند اتباع نظام كيتو الغذائي، يجب أن تكون نسبة الكربوهيدرات التي يجب أن يستهلكها الشخص يوميًا من 20 إلى 50 جرامًا، وقد أظهر النظام الغذائي (الكيتو) أنه يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل جيد، ويمكن أيضًا أن يعزز صحة القلب وإدارة مستويات السكر في الدم أيضًا، ولكن للتمتع بجميع الفوائد الصحية لنظام كيتو الغذائي، يجب اتباعه بشكل صحيح إذن، إليك 5 أسباب رئيسية لعدم فقدان الوزن عند اتباع نظام الكيتو دايت، ووفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

عدم كفاية النشاط البدني

يعد الحفاظ على نشاط جسمك والانخراط في نشاط بدني أمرًا مهمًا لجسمك، خاصة إذا كنت تتبع نظام الكيتو الغذائي، لا يمكنك توقع فقدان الوزن بدون جدول التمارين الرياضية، يعد اتباع نظام غذائي سليم مع بعض التمارين أمرًا ضروريًا لجسمك، عليك ممارسة أنواع مختلفة من الأنشطة البدنية مثل الجري، والسباحة، والرقص، وتمارين القلب، واليوجا.

تناول الكثير من البروتين

تجعل العديد من الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لديك كميات جيدة من الأطعمة الغنية بالبروتين، ومع ذلك، قد يعتقد بعض الناس خطأً أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين هو نظام كيتو الغذائي، عليك ترك تناول الدهون مساحة أقل جدًا للأطعمة البروتينية.

حالة طبية أساسية غير مشخصة

إذا لم تكن قادرا على إنقاص الوزن في النظام الغذائي الكيتون حتى عندما يسير كل شيء بشكل صحيح، فقد يكون السبب وراء ذلك هو أن لديك مشكلة طبية أساسية، هناك بعض الحالات الطبية التي يمكن أن تمنع فقدان الوزن، مثل قصور الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبايض والاكتئاب وارتفاع مستويات الأنسولين، يمكن لطبيبك تشخيص هذه الحالات الصحية من خلال بعض الاختبارات الأساسية.

ضغوط العمل

يمكن أن يصبح نمط الحياة المرتفع الإجهاد أيضًا حاجزًا لعدم فقدان الوزن عند اتباع نظام كيتو الغذائي، وفقًا لدراسة، ويمكن أن يسبب التوتر تغيرات في مستويات الهرمونات، يمكن أن يتسبب الإجهاد المزمن أيضًا في رغبة الناس في تناول الأطعمة السريعة، وهي الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية عندما يتوتر جسمك.



ضغط العمل

تناول وجبات خفيفة

يذهب بعض الناس لتناول الوجبات الخفيفة والمضغ أثناء العمل طوال اليوم، إذا كنت ترغب في تفضيل بدائل صحية على فترات زمنية منتظمة أو الأطعمة غير الصحية التي تكون أكثر راحة ومتعة، يعطي نظام كيتو الغذائي نتائج جيدة لفقدان الوزن.