أسباب البقع الزرقاء على جلد الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 10:41 صباحاً -

تغطي بشرة المواليد الجدد سوائل مختلفة عند الولادة كالسائل الأمينوسي ودم الأم، وتبدأ الممرضات بتجفيف بشرة المولود الجديد فوراً لتجنب انخفاض درجة حرارته في حال تبخرت السوائل عن جسده بسرعة،وهناك وحمات مسطحة زرقاء اللون تشبه بقع الحبر، قد تظهر لدى بعض المواليد الجدد على الظهر أو المؤخرة أو في أي مكان آخر على البشرة وتسمى البقع المنغولية . عن أسباب ظهور هذه البقع الزرقاء ومدى خطورتها وطرق التعامل معها يحدثنا أستاذ الأمراض الجلدية الدكتور محمد عيد الشامي

أسباب ظهور بقع زرقاء - المنغولية- على جلد الرضيع

تظهر البقعة الزرقاء غالبا حول أسفل الظهر أو الكتفين أو الأرداف

قد تؤدي رؤيتك لبقعة زرقاء أو رمادية زرقاء على بشرة المولود إلى إصابتك بالقلق والانزعاج، خاصةً إذا شعرت أن العلامة لن تزول، وتظهر غالبًا حول أسفل الظهر أو الأرداف أو الكتفين

لكن هذه العلامات التي تشبه الكدمات ليست كدمات على الإطلاق، إنها وحمات تسمى الخلايا الصباغية الجلدية الخلقية ..وتعرف سابقًا باسم البقع المنغولية

بعض هذه البقع الزرقاء صغيرة جدًا، في حين أن البعض الآخر قد يكون ثلاث بوصات أو أكثر، من المرجح أن تحدث هذه العلامات عند الأطفال من أصول أفريقية وآسيوية وهندية ومتوسطية

لكن الأطفال ذوي البشرة الفاتحة يمكن أن يصابوا أحيانًا بمرض الخلايا الصباغية في الجلد أيضًا

الوحمة والبقع الزرقاء وأنواعها

الوحمات تظهر بعد شهرين من الولادة

الوحمات هي علامات على الجلد تظهر في وقت قريب من ولادة الطفل، ولا توجد طريقة معروفة لمنع ظهورها حتى الآن

تظهر الوحمات في غضون شهرين بعد الولادة، وإذا ظهرت علامة في وقت لاحق في مرحلة البلوغ، فإنها لا تعتبر وحمة

دراسات وأبحاث

تشير نتائج دراسة أجريت في اليابان إلى أن العلاج قد يكون أكثر نجاحًا قبل سن 20 عامًا... المضاعفات الوحيدة المحتملة لهذه البقع نفسية، ويكون هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للبقع الزرقاء المرئية للآخرين، والتي تستمر لفترة أطول من الطفولة

وهناك نوعان رئيسيان من الوحمات

البقع الزرقاء ضمن الوحمات المصطبغة

الوحمات الحمراء (الوعائية) والوحمات المصطبغة، تظهر الوحمات الحمراء نتيجة كثرة الأوعية الدموية ،بينما الوحمات المصطبغة ليس لها أسباب معروفة، والعديد منها لا يسبب أي آثار صحية ضارة

وتقع البقع الزرقاء المنغولية ضمن هذه الفئة الثانية من الوحمات، وبينما قد تترافق أنواع أخرى من الوحمات المصطبغة مع مخاطر صحية، فإن البقع الزرقاء المنغولية ليست كذلك

تظهر البقع الزرقاء المنغولية على الجلد عند الولادة أو بعدها بقليل، وذلك عندما (تعلق) الخلايا الصباغية في طبقة الجلد العميقة أثناء التطور الجنيني، وعندما لا تصل الصبغة إلى السطح، فإنها تظهر كعلامة رمادية أو خضراء أو زرقاء أو سوداء

أسباب ظهور البقع الزرقاء غير معروفة بعد

البقع الزرقاء على جلد الرضيع لا تؤذي على الإطلاق

سبب حدوث ذلك غير معروف حتى الآن، ولا ترتبط البقع الزرقاء المنغولية بحالة صحية أساسية

في بعض الأحيان يتم الخلط بين البقع وأعراض حالة شائعة في العمود الفقري تسمى السنسنة المشقوقة الخفية

ومع ذلك فإن البقع ذات الصلة بالسنسنة تكون باللون الأحمر وليس اللون الرمادي للبقع الزرقاء المنغولية

تحدد كمية الميلانين (المادة المسؤولة عن لون البشرة) بشكل عام لون الوحمات المصطبغة، ويكون الأشخاص ذوو البشرة الداكنة أكثر عرضة للإصابة بالوحمات المصطبغة

في بعض الأحيان يتم الخلط بين بقع الخلايا الصبغية الخلقية الزرقاء وبين الكدمات بسبب اللون الأزرق الرمادي، والشكل الدائري وغير المنتظم، والملمس المسطح

عكس الكدمات، فهذه البقع لا تؤذي على الإطلاق ولا تغير لونها أو شكلها بسرعة كما تفعل الكدمات في كثير من الأحيان

وفي معظم الأحيان، تكون غير ضارة ولا تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لكنها مرتبطة بفرصة أكبر قليلاً لبعض حالات التمثيل الغذائي الأساسية

علاج ظهور البقع الزرقاء

يمكن إزالة البقع الزرقاء بالليزر حالة استمرت حتى مرحلة البلوغ

والتي تظهر بعد الولادة بفترة وجيزة، حيث يفحص الطبيب أي علامات قد تكون لدى المولود ويوثقها في السجل الطبي للطفل

ويمكن للوالدين والطبيب التحقق من البقع على فترات منتظمة لتحديد ما إذا كانوا سيذهبون بمفردهم أم يحتاج الأمر لتدخل طبي ، والتجربة أثبتت أنه مع نمو الطفل تختفي معظم البقع بمرور الوقت

ولا يحتاج الأطفال ذوو الوحمات الرمادية الداكنة إلى أي رعاية خاصة ما لم تظهر العلامات جنبًا إلى جنب مع حالة أخرى، فهي ليست مؤلمة ولا تسبب مشكلة صحية

لكن إذا استمرت البقع الزرقاء حتى مرحلة البلوغ، وسببت إزعاجاً لطفلك، فقد تكون إجراءات الإزالة بالليزر خيارًا متاحاً