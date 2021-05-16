كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 10:41 صباحاً - يطلق على الكرز الأخضراسم " الجرنك"، وهو من الفواكه الصيفية وعبارة عن ثمار غير ناضجة نشأت من غرب آسيا، ويعد منجماً للصحة العامة، ويوصَى به للحوامل والأطفال، ولذلك يقدم لك اختصاصي التغذية الدكتور سميح رمضان، شرحاً لأهمّ فوائد الكرزالأخضرِ للحامل كالآتي.

فوائد الكرز الأخضر للأطفال

نسبة عالية من فيتامين سي

يحتوي الكرز الأخضر على أعلى نسبة من فيتامين سي بين الفواكه.

ينافس الكرز الأخضر البرتقال في قيمته الغذائية بالنسبة لمحتوَاه من فيتامين سي، حيث تحتوي كل 100 غرام من الكرز الأخضر على 5300 مليغرام من فيتامين سي المفيد لمناعة الجسم.

كما يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، وهناك دراسات عن مقاومته للسرطان خاصة سرطانات الأطفال.

ويحتوي على أملاح معدنية هامة للجسم مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسوم والبوتاسيوم والكبريت، وكلها عناصر غذائية هامة لصحة الطفل.

كما يحتوي على الألياف مما يفيد الأمعاء، ويقلل من الشعور بالجوع، ولذلك يستخدم الكرز الأخضر لحماية الأطفال من السمنة؛ حيث يقدم لهم على شكل سناك بدلاً من المقرمشات الضارة والمضاف لها الحافظات الصناعية والألوان.

محاذير تناول الكرز الأخضر للأطفال

قد يصاب الطفل بالقولون التقرحي