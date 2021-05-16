فوائد الأفوكادو للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مايو 2021 10:41 صباحاً - صحيح أن الأفوكادو أخضر، ولكن في الواقع هو فاكهة، وبشكل أكثر تحديدًا هو أحادي البذرة ناعم ودسم ولذيذ، وفي هذا الموضوع تعرض الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center، أهم فوائد الأفوكادو للطفل، كي تضعيه في نظامه الغذائي.

د. لما النائلي

1. الأفوكادو غني بالمغذيات

غني بالمغذيات

يحتوي على الفيتامينات والمعادن في كل حصة (1/3 حبة أفوكادو متوسطة)، تحتوي علىB1 -B2 -B3 -B5 -B6 -C - E – K - حمض الفوليك، البوتاسيوم، الحديد، المغنيسيوم، كما أن الأفوكادو خال من الصوديوم والكوليسترول.

2. غذاء الطفل المثالي

غذاء مثالي

يعد طعام الأطفال المصنوع منزلياً أحد أفضل الطرق ليوم غذائي رائع، والأفوكادو على وجه الخصوص، هو أحد أفضل الأطعمة التي يجب تقديمها.

حيث يمكن تقديمه للأطفال الصغار لأنه يحتوي على الكثير من التغذية، ومصدر مثالي للطاقة، والألياف، وله نكهة محايدة وسلسة.

3. يعزز صحة دماغ وعين طفلك

يعزز قوة النظر

إن الدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو ضرورية لنمو الدماغ وتطوره أثناء الحمل وفترة الطفولة، حيث وجدت إحدى الدراسات أن الأفوكادو يحتوي على لوتين وزياكسانثين، وهما كاروتينات، أو أصباغ نباتية تفيد العين ويمكنها تحسين الذاكرة.

4. يحسن امتصاص الفيتامين

يحسّن امتصاص الفيتامين

يساعد تناول الأفوكادو مع الفواكه والخضروات والأطعمة الأخرى الأطفال على امتصاص العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الدهون بشكل أفضل مثل الفيتامينات A وD وK وE.

على سبيل المثال، فإن تقديم الأفوكادو في سلطة مع الجزر والطماطم أو إضافة الأفوكادو إلى عصير أخضر يمكن أن يمنح أطفالك قيمة غذائية عالية.

5. يكافح الإمساك لدى الأطفال

يكافح الإمساك

تظهر الدراسات أن معظم الأطفال (والبالغين) لا يحصلون على كمية كافية من الألياف، لأنهم لا يأكلون ما يكفي من الفاكهة والخضروات.

ورغم أنه تختلف كمية الألياف، التي يحتاجها الأطفال حسب العمر. فإن إحدى أفضل الطرق للحصول على المزيد من الألياف في النظام الغذائي لطفلك هي تقديم الأفوكادو، ونظراً لأن الألياف يتم هضمها ببطء، فإنها تساعد الأطفال على الشعور بالشبع لفترة أطول. كما أن الحصول على كمية كافية من الألياف كل يوم يمكن أن يساعد أيضاً في منع الإمساك.

6. يساعد في منع سمنة الأطفال

الأفوكادو مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، وهي دهون صحية يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول السيئ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة. وكذلك تحد من السمنة.

7. قد يحسن الأفوكادو صحة الأمعاء

يحسّن صحة الأمعاء

في السنوات الأخيرة، انتشرت من الأبحاث حول صحة الأمعاء والمناعة والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي والخضروات المخمرة.

وكما اتضح، قد يؤدي تقديم الأفوكادو لأطفالك إلى تحسين صحة أمعائهم أيضاً.

وقد وجدت دراسة أجريت في أبريل 2021 في مجلة التغذية أن البالغين الذين يتناولون الأفوكادو يومياً مع الوجبة لديهم المزيد من ميكروبات الأمعاء التي تكسر الألياف وتنتج الأيضات، والتي تؤثر بشكل إيجابي على صحة الأمعاء..