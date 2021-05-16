كوريا الجنوبية تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 610 إصابات جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 131 ألفاً و671 حالة.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 4 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1900 .

كما تعافى من المرض 482 شخصاً خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 121 ألفاً و764 حالة.

وتم تطعيم 1269 شخصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع حصيلة من تلقوا التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى 3 ملايين و733 ألفاً و796 شخصاً، وهو ما يمثل 7.3% من تعداد سكان البلاد.