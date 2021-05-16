شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مصل اللبن ولماذا تناوله مهم للمتعافين من فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى الحليب على نوعين من البروتين، وهما بروتين مصل اللبن وبروتين الكازين، وبروتين الكازين في نفس الوقت، الماء الذي يخرج عند تكسير الحليب هو بروتين مصل اللبن الذي يحمل العديد من الفوائد بما في ذلك تعزيز المناعة وتوفير القوة لجسمك، يتم استخدام بروتين مصل اللبن لاستعادة العضلات، ومن أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعا لدى المرضى آلام العضلات والمفاصل، لذا إذا كنت ترغب في تناول البروتين الطبيعي للتعافي، فاستخدم بروتين مصل اللبن وهنا نتعرف على فوائد بروتين مصل اللبن لمرضى فيروس كورونا، طبقا لما نشره موقع only my health

فوائد بروتين مصل اللبن لمرضى فيروس كورونا

يقوى جهاز المناعة يعزز بروتين مصل اللبن من وظيفة الجلوتاثيون ويقوي جهاز المناعة يعزز الجلوتاثيون فعالية مضادات الأكسدة مثل وفيتامين C و ALA وفيتامين E، وبه العديد من البروتينات والفيتامينات مثل فيتامين D الذي له تأثير إيجابي على جهاز المناعة ويعمل كنشاط مضاد للميكروبات، فهو لا يعزز إنتاج الجلوتاثيون فحسب، بل يمتلك أيضًا الأحماض الأمينية التي تنظم وظيفة المناعة.

صحة العضلات

يعد بروتين مصل اللبن خيارًا جيدًا لإضافة البروتين إلى نظامك الغذائي دون إضافة سعرات حرارية إضافية من الدهون والكربوهيدرات.

يتحكم في مستويات السكر في الدم يتحكم في مستويات السكر في الدم مصل اللبن مفيد أيضًا في التحكم في مستويات السكر في الدم وإدارتها، يساعد في استقرار مستوى السكر في الدم عند تناوله قبل وجبات الطعام ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، يعزز إنتاج الأنسولين ويمنع أيضًا ارتفاع مستويات السكر في الدم، تظهر بعض الأبحاث أن بروتين مصل اللبن يستخدم أيضًا للتحكم في أعراض مرض السكري.

مصل اللبن