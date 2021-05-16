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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض الرئة الخلالى وعلاقته بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر
ما علاقة فيروس كورونا بالاصابة بمرض الرئة ؟
فيروس كورونا عندما يهاجم رئتي الشخص يجعل التنفس امرا صعبا، وعند إصابة الشخص بمرض الرئة الخلالى ينتج عن ذلك التهاب الرئة وضعف كفاءة الجهاز التنفسي، خاصة أنه يؤدى الى بعض من الاضطرابات بالرئتين التى تتطابق مع مضاعفات عدوى كورونا الذى يؤدى إلى الإصابة بمتلازمة الجهاز التنفسى.
ما أسباب الإصابة بمرض الرئة ؟
يمكن أن يحدث مرض الرئة الخلالي بسبب عوامل مختلفة، قد ترجع إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وتصلب الجلد والتهاب العضلات والذئبة والساركويد، ومن بين الأسباب أيضا التعرض الدائم لاستنشاق غبار الفحم أو دخان التبغ أو مادة كيميائية المرتبطة بتصفيف الشعر.
مرض الرئة
ما هي أعراض مرض الرئة ؟
- ضيق في التنفس.
- سعال (غير منتج).
- انخفاض تحمل التمرين.
- فقدان الوزن.
- استهلاك دخان التبغ.
كيف يمكن علاج مرض الرئة ؟
يمكن أن يحافظ علاج مرض الرئة الخلالي على قدرة الرئتين على العمل ومن تفاقم الحالة ومع ذلك، بمجرد إصابتك، يصعب استعادة سعة رئتيك إلى حالتها الأصلية ومن ثم فإن العلاج يعتمد على نوع المرض وحالة المرض.
الأدوية :يمكن إعطاء بعض الستيرويدات مثل أدوية الروماتيزم ، ميكوفينولات ، أزاثيوبرين ، ريتوكسيماب وما إلى ذلك والتي يمكن أن تمنع انتشار المرض بشكل أكبر،يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الرئتين وحالة التليف.
مرض الرئة
العلاج بالأكسجين:في هذا العلاج يتم توفير أكسجين إضافي من خلال أنبوب في الأنف لتسهيل التنفس، يتم استخدامه لزيادة مستويات الأكسجين في الدم في الجسم بحيث يكون التنفس أكثر إنتاجية، من المرجح أن يتم استخدام هذا العلاج في جائحة كورونا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.