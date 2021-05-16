شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض الرئة الخلالى وعلاقته بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الرئة الخلالى، هو مرض يصيب الأنسجة التى تحيط بالحويصلات الهوائية والأوعية الدموية في الرئة، مما يصعب على المصاب التنفس بسهولة، ويمكن أن يقتصر هذا المرض على الرئتين، أو ينتج عنه ايضا الإصابة بالتهابات المفاصل الروماتويدى، و يعد مرض الرئة الخلالي أكثر شيوعًا عند البالغين منه لدى الأطفال، فى خلال التقرير التالية نتحدث عن أسباب وعلاج وأعراض هذا المرض وعلاقته بفيروس كورونا، بحسب موقع " only my health ".

ما علاقة فيروس كورونا بالاصابة بمرض الرئة ؟ ما علاقة فيروس كورونا بالاصابة بمرض الرئة ؟ فيروس كورونا عندما يهاجم رئتي الشخص يجعل التنفس امرا صعبا، وعند إصابة الشخص بمرض الرئة الخلالى ينتج عن ذلك التهاب الرئة وضعف كفاءة الجهاز التنفسي، خاصة أنه يؤدى الى بعض من الاضطرابات بالرئتين التى تتطابق مع مضاعفات عدوى كورونا الذى يؤدى إلى الإصابة بمتلازمة الجهاز التنفسى.

ما أسباب الإصابة بمرض الرئة ؟

يمكن أن يحدث مرض الرئة الخلالي بسبب عوامل مختلفة، قد ترجع إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وتصلب الجلد والتهاب العضلات والذئبة والساركويد، ومن بين الأسباب أيضا التعرض الدائم لاستنشاق غبار الفحم أو دخان التبغ أو مادة كيميائية المرتبطة بتصفيف الشعر.



مرض الرئة

ما هي أعراض مرض الرئة ؟ ما هي أعراض مرض الرئة ؟ - ضيق في التنفس. - سعال (غير منتج). - انخفاض تحمل التمرين. - فقدان الوزن. - استهلاك دخان التبغ.