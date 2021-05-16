شكرا لقرائتكم خبر عن ابحث داخل مطبخك عن هذه الأشياء لإنقاص وزنك بأعجوبة وحرق الدهون فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الوسائل والطرق التي تساعد في تعزيز فقدان الوزن، وهنا نرصد 6 مكونات لإنقاص الوزن مباشرة من مطبخك، حسبما نشر في موقع boldsky.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل أحد أفضل مكونات إنقاص الوزن في المطبخ، وهو مولد للحرارة، ما يعني أن التوابل عند الاستهلاك تزيد من درجة حرارة الجسم، ما يحرق الدهون بسرعة وكفاءة أكبر، يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، ويساعد أيضًا على تكسير المخاط، ما يسهل على جسمك طرد الهواء.

الثوم

هو عنصر آخر يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ويقال أن له خصائص مضادة للسمنة تساعد على منع تراكم الدهون في الجسم، وبالتالي منع زيادة الوزن بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للثوم يمكن أن يساعد في مكافحة التوتر وتقليل أعراض القلق.

الفلفل الأسود

منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والدهون الصحية، والتي تساهم جميعها في فقدان الوزن لهذا الذهب الأسود، تشير الدراسات إلى أن الفلفل الأسود يعزز عملية التمثيل الغذائي.

الكركم

يستخدم الكركم على نطاق واسع في الجروح لمشاكل النوم، فهو منخفض في السعرات الحرارية ويساعد على زيادة معدل الأيض ويعزز أيضًا جهاز المناعة في الجسم،نظرًا لأن الكركم لا يحتوي على سعرات حرارية، يمكن استخدامه كمُحسِّن للنكهة لجميع الأطعمة دون الخوف من زيادة الوزن.

القرفة

من أكثر مكونات المطبخ صحة لفقدان الوزن وهي القرفة، بصرف النظر عن خصائص القرفة الغذائية الأخرى، تساعد القرفة على إنقاص الوزن بسرعة، تعد إضافة القرفة إلى قهوتك في الصباح أسهل طريقة لفقدان الوزن.

بذور السمسم

غنية بالألياف والبروتينات، ما يساعد على الشعور بالشبع ويحد من الشهية، مما يفيد بدوره في إنقاص الوزن بالإضافة إلى ذلك، فإن تحفز أيضا إنتاج إنزيمات حرق الدهون في الجسم، ما يساعد على تقليل الوزن.