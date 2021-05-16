شكرا لقرائتكم خبر عن خل التفاح علاج سحرى داخل مطبخك.. يحارب العدوى الفيروسية ويحسن بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خل التفاح هو من العناصر التى لا يخلو منها مطبخ منزلى تقريبًا، ويتكون من حمض الأسيتيك، ويستخدم لخصائصه العلاجية وتتضمن بعض طرق توظيف خل التفاح في نظامك الغذائي إضافته إلى السلطة أو شرب 1-2 ملاعق كبيرة منه يوميًا قبل أي وجبة، في هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية التي يقدمها خل التفاح، وفقًا لتقرير نشرته شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.



هل يمكن أن يساعدك خل التفاح على إنقاص الوزن؟ هنا ما تحتاج لمعرفته

تحسين البشرة:يمكن لخل التفاح أن يفيد البشرة من خلال المساعدة على إعادة توازن مستويات الأس الهيدروجيني وقتل البكتيريا السطحية، يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في علاج الأمراض الجلدية مثل الإكزيما. ينظم مستويات الكولسترول:يمكن أن يساعد خل التفاح في إدارة مستويات الكولسترول في الجسم، عن طريق زيادة الكولسترول الحميد أو الكولسترول الجيد وخفض الكولسترول الضار.

إدارة سكر الدم:يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 الاستفادة من خل التفاح، لأنه يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين. يخفف أعراض متلازمة تكيس المبايض: يحسن أعراض متلازمة تكيس المبايض لدى النساء. الخصائص المضادة للبكتيريا والفيروسات:خل التفاح يمكن أن يساعد في محاربة وقتل الفيروسات والبكتيريا الضارة التي يمكن أن تضر الجسم.

خل التفاح للتنحيف

يمكنك الاستفادة من خل التفاح إذا كنت تبحث عن طرق لفقدان الوزن إذ أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت مؤخرًا أنه يساعد في تحسين التمثيل الغذائي، وقمع الشهية، وحرق الدهون وتقليل تخزين الدهون.