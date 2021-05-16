شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من الإمساك واضطرابات القولون؟ تناول عصير البطيخ والخيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك هو أحد أكثر مشاكل المعدة الناتجة عن اضطراب حركات الأمعاء، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي في المعدة، والتى ينتج عنه آلام بالبطن وانتفاخ القولون، لذا ينصح الخبراء بتناول كوب كامل من العصير على الأقل، مرة واحدة يوميًا، خاصة في الصباح لتجنب الشعور بالإمساك على مدار اليوم.

وطبقًا لتقرير نشر فى موقع "onlymyhealth" فإن هناك بعض العصائر الطبيعيى التى تمنحك الهضم بطرق سليمة ومقاومة الإمساك ومنها:

عصير البطيخ

البطيخ هو فاكهة ذات نسبة عالية من الماء وهو مبرد لذيذ لفصل الصيف، سيبقيك رطبًا ويطهر أيضًا جهازك الهضمي، وبالتالي يحسن حركات الأمعاء، يمكن لعصير البطيخ أن يبقيك ممتلئًا لساعات أطول كما أنه مفيد لعملية التمثيل الغذائي سوف يمنح معدتك إحساسًا بالبرودة والاسترخاء أيضًا.



عصير البطيخ

عصير الخيار

يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من الماء ما يساعد في تنظيم نظام الأمعاء، وهو من الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية ويؤثر بشكل طفيف على المعدة كما أنه ملين طبيعي للجسم، يحافظ الخيار على رطوبتك، مما يمنع ويعالج الإمساك، يعتقد أن عصير الخيار مفيد لبشرتك أيضًا.



عصير الخيار

عصير البنجر والسبانخ

يمكنك حتى تناول عصير البنجر والسبانخ والجزر لوجبة فطور صحية، ما يعزز حركات الأمعاء، ويعيد تغذية النظام ويزيد الطاقة بشكل طبيعي، دون أي سكر أو سعرات حرارية مضافة ، ويعتبر البنجر من المصادر الجيدة للفيتامينات A وB وC وE والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والسيليكون والصوديوم، يعتبر البنجر مطهرًا طبيعيًا ومطهرًا للدم، وهو مفيد للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك الإمساك، السبانخ أيضًا من الخضروات الورقية الخضراء، وهي غنية بحمض الفوليك.



عصير الشمندر



عصير السبانخ

عصير الزنجبيل

يُعتقد أيضًا أن الزنجبيل علاج منزلي ممتاز للإمساك، خاصة بين خبراء طب الأعشاب، يشار إليه أيضًا باسم عشبة الاحتباس الحراري لأنه يزيد توليد الحرارة في الجسم والتي يمكن أن تساعد في تسريع عملية الهضم، يحتوي الزنجبيل أيضًا على تأثيرات ملينة خفيفة تعزز حركات الأمعاء.