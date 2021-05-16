شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب إكزيما الدوالى بالساقين وأعراض الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى كثير من السيدات والرجال أيضًا من الدوالى والتي تظهر على شكل الأوردة المنتفخة المزرقة إلى الأرجواني بالقدم ولكن قد تؤدى الدوالى الى حدوث أعراض جلدية أخرى تظهر على شكل إكزيما وتُعرف باسم إكزيما الدوالي أو التهاب الجلد بالركود الوريدي، وفقًا لتقرير لموقع HEALTHLINE

ما هي دوالي الأكزيما؟

دوالي ال‘كزيما هي حالة جلدية تسبب تغيرات جلدية في أسفل الساقين عندما يكون لديك دوالي.

يشار إلى الحالة أيضًا باسم:

الإكزيما الوريدية، الركود الوريدي، التهاب الجلد التثاقلي، التهاب الجلد الركود.

ما هي أعراض دوالي الإكزيما؟

إلى جانب حكة الدوالي الوريدية قد تشمل أعراض إكزيما الدوالي المبكرة ما يلي:

طفح جلدي جاف متقشر، جلد أحمر أو متغير اللون وملتهب ولامع قليلاً، فرط تصبغ أو تغير لون الجلد عادة ما يكون لونه بني أو صدأ، أرجل مؤلمة، انتفاخ الكاحل الذي يميل إلى التحسن عند النوم ولكنه ينتفخ عند الاستيقاظ، الشعور بالدفء في ساقيك، على الرغم من أن بشرتك تظل باردة عند لمسها، قد تتحلل بعض مناطق بشرتك بمرور الوقت وتشكل تقرحات مؤلمة في دوالي الساق أو تقرحات مفتوحة، غالبًا بالقرب من الكاحل.

تشمل الأعراض الشديدة الأخرى ما يلي:

جلد متقشر أو متشقق، بثور مملوءة بالسوائل على جلدك، تورم في ساقيك يستمر، قد تواجه أيضًا حالة تسمى تصلب الجلد الشحمي مع تفاقم الإكزيما الدوالي، يحدث هذا عندما تصبح الدهون تحت الجلد، وهي الدهون الموجودة تحت الجلد، ملتهبة مما يؤدي إلى تحول بشرتك إلى غشاء صعب وسميك، أحمر إلى بني أحمر أو بني بنفسجي.

ما الذي يسبب دوالي الإكزيما؟

تحدث الدوالي عندما تضعف الصمامات أحادية الاتجاه في أوردة ساقيك، هذا يسبب قصورًا وريديًا أو تدفق دم غير سليم من أطرافك إلى أعلى إلى قلبك، ثم يتجمع الدم في أوردة ساقيك ويتسرب إلى أنسجة جسمك يتفاعل جهازك المناعي بجعل جلدك ملتهبًا وظهور أعراض الإكزيما.