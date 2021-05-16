شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض هتقولك قلبك فى خطر.. أبرز مضاعفات الأمراض القلبية وأسباب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلب من أهم عضو بجسم الإنسان والحفاظ عليه يحميك من العديد من الأمراض الخطيرة والمضاعفات التى قد تهدد حياتك، فهو يعمل على ضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم عن طريق الإنقباض بشكل منتظم لضخ الدم وتوزيعه في الجسم خلال الاوعية الدموية.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع only myhealth ، فأن هناك عددا من الأعراض التى لا يمكن تجاهلها تشير إلى وجود مشاكل فى القلب ويمكن أن تصيب أى شخص ولابد من اكتشافها مبكرا للوصول إلى العلاج السليم ومنع وجود مضاعفات ومن أهمها 5 أعراض :

1. عدم الراحة فى الصدر وهذا عرض شائع لأمراض القلب، والذى يظهر فى معظم الناس.

2. الغثيان أو عسر الهضم أو آلام فى البطن فى بعض الأحيان: يعانى بعض الأشخاص من عسر الهضم أو أعراض آلام في البطن ، مما يدل على أمراض القلب.

3. الألم فى الذراع لدى بعض الناس يمكن أن يكون علامة على مرض القلب.

4. التعرق بشكل مفرط مؤشر على أمراض القلب.

5. صعوبات فى التنفس: قد يواجه البعض صعوبة فى التنفس بسبب أمراض القلب.

القلب

وهناك خمسة أسباب رئيسية للإصابة بأمراض القلب

1. زيادة الوزن: يمكن أن تحدث أمراض القلب أيضًا لشخص يعانى من زيادة الوزن ، ويمكنهم التخلص من مشكلة زيادة الوزن عن طريق جراحة السمنة أو جراحة شفط الدهون.

2. الإجهاد: السبب الرئيسى لأمراض القلب هو تحمل قدر كبير من التوتر لهذا السبب يجب تجنب أكبر قدر ممكن من الضغط.

3. ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يعانى الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم من أمراض القلب.

4. السكرى: يكون للشخص المصاب بالسكرى أن يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

5. التدخين: إذا كان الشخص مدخنا ، فقد يكون مصابًا بأمراض القلب.

اختبارات القلب

أنواع أمراض القلب

هناك أنواع أساسية من أمراض القلب، وهى كالتالى:

عدم انتظام ضربات القلب: فى بعض الأحيان تتباطأ ضربات القلب أو تتحرك بوتيرة سريعة ، كما يتم تعريفها على أنها أمراض القلب.

مرض الشريان التاجى: هذا هو النوع النموذجي لأمراض القلب، والذي يُعرف فى اللغة اليومية بمرض الشريان التاجي.

فشل القلب: وفيه يتوقف القلب عن العمل بشكل صحيح وهو أشهر الأمراض التي يعاني منها معظم الناس.