شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري قلب» يؤكد: ممارسة الرياضة لا تشفع لك بالاستمرار في التدخين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، أن ممارسة الرياضة لا تغني عن الإقلاع عن التدخين.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الرياضة اليومية تخفف من تأثير التدخين على شرايين القلب قليلاً وتجعل تأثير الجلطة أقل ولكن لا تزيل ضرر التدخين.

وأضاف أن إيقاف التدخين أكثر فائدة للقلب من ممارسة الرياضة بمفردها، لافتاً إلى أن ممارسة الرياضة لا تشفع لك بالاستمرار في التدخين.