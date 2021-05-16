شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى حمى الضنك وما أبرز أعراضها وأنواعها والمضاعفات الناتجة عنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمى الضنك مرض خطير يشكل خطرًا على صحة الإنسان، ويمكن أن يسبب مضاعفات تهدد الحياة، حيث تتسبب حمى الضنك الشديدة أيضًا في الوفاة إذا لم تتم علاجها بشكل صحيح في الوقت المناسب، فى خلال تقرير التالى نتحدث عن أنواع وأعراض طرق انتقال حمى الضنك، بحسب موقع "only my health".

حمى الضنك

هي عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك الذي ينتقل عن طريق لدغة بعوضة يطلق عليها الزاعجة المصابة، وقد ينتج عنها أعراض ومضاعفات تحدث لجسمك بمجرد انتقال العدوى إليك، مثل الشعور بطعم غريب فى الفم، وفقدان للشهية مصحوب بألم في المعدة وقيء وإسهال ومع ذلك، يمكن علاج هذه العدوى في المنزل بمساعدة الرعاية والعلاج اللازم.



حمى الضنك

ومن أبرز أعراض الاصابة بحمى الضنك:

حمى مفاجئة تستمر لمدة 5-7 أيام

ألم في المفاصل والعضلات وقيء وإسهال

صداع حاد

الطفح الجلدي

حكة

إعياء

الطفح الجلدي

حمى الضنك النزفية

وهى من أبرز أنواع حمى الضنك والتى تسمى أيضًا بحمى الضنك الشديدة، وهى عدوى فيروسية تتطور إلى مضاعفات قاتلة محتملة وتسبب أضرارًا جسيمة للصحة، وهذا النوع مسئول عن دخول المصابين بها إلى المستشفيات وقد تودى بحياتهم إذا لم يتم التعامل الفورى مع المصابين بها.

ومن أهم أعراض حمى الضنك النزفية:

ألم شديد في البطن

القيء المستمر

تنفس سريع

نزيف اللثة

دم في القيء

إعياء

تظهر هذه الأعراض عادة في غضون 4-5 أيام من الإصابة ويصبح العلاج الطبي أمرًا ضروريًا، إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب فإنه يمكن أن يسبب تسرب البلازما وتراكم السوائل وضيق التنفس.



حمى الضنك

متلازمة صدمة حمى الضنك

متلازمة صدمة حمى الضنك هي أحد أنواع حمى الضنك أيضًا وهى عدوى شديدة تهدد الحياة أيضًا، يمكن أن تكون الصدمة في حمى الضنك مأساوية ويمكن أن يكون تطورها خطيرًا.

ومن أهم أعراضها أيضا:

حمى عالية فورية تستمر لعدة أيام

تلون الجلد وتشكيل البقع

نزيف في الغشاء المعوي والجهاز الهضمي.

دم في البراز أو القيء

نقص الصفائح الدموية في الدم

دليل على تسرب البلازما