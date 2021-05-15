7 نصائح لخسارة سعرات حلوى العيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشعر البعض بالذنب عند تناول حلوى العيد كونها غنية بالسعرات الحرارية، ما يضيع مجهود أشهر من اتباع حمية غذائية أو ممارسة الرياضة القاسية.

لكن هناك بعض الحيل للاستمتاع بحلوى العيد باختلاف أنواعها (كعك، بيتيفور، بسكويت، غريبة)، مع مراعاة السيطرة على الوزن وعدم اكتساب بضع كيلوجرامات في أيام قليلة.





وتحتوي أصناف الحلوى التي يشتهر بها عيد الفطر على سعرات حرارية ضخمة، وتقدر قيمتها في قطعة الكعك الواحدة بـ200 سعر حراري، والغريبة بـ155 سعرا حراريا، والبيتي فور من 80 إلى 90 سعرا حراريا، والبسكويت من 50 إلى 90 سعرا حراريا.

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة في مصر، قالت إن الأفضل عند تناول حلوى العيد اختيار الأصناف المعدة باستخدام الشوفان، كونه جيدا ولا يسهم في زيادة الوزن ويتوفر في العديد من الأماكن المخصصة لصنعه.

وأوضحت عبدالوهاب لـ"الخليج 365"، أن حال الرغبة في تناول حلوى العيد المعدة باستخدام الدقيق الأبيض يفضل ألا تزيد الكمية عن قطعتين من كل صنف (كعك، بيتي فور، بسكويت، غريبة).





قدمت الطبيبة المختصة مجموعة من النصائح لخسارة السعرات الحرارية المكتسبة من حلوى العيد خلال اليوم، كالتالي:

- تناول الأدوية التي تقلل من امتصاص 30% من الدهون قبل أكل الحلوى.

- من الضروري تناول كوب من الزبادي بين وجبتي الإفطار والغداء.

- تتضمن وجبة الغداء طبقا من السلطة الخضراء يتكون من خيار وخس وفجل وبصل وثوم وجنزبيل وليمون وخل تفاح، على أن يخلو من الطماطم والفلفل الألوان.

- أيضا تتضمن وجبة الغداء قطعة لحم صغيرة أو ربع دجاجة أو سمكة متوسطة الحجم مشوية، مع طبق يحوي خضارا مشويا.

- العشاء يفضل أن يكون كوبا من الزبادي المقطع عليه خيار وخس وثوم وليمون، بهدف تعويض السعرات الحرارية المأخوذة من حلوى العيد.

- الإفراط في شرب الماء طوال اليوم، على أن يكون بمعدل كوب كل نصف ساعة.

- ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة لمدة نصف ساعة خلال اليوم لمساعدة الجسم على حرق السعرات المكتسبة من حلوى العيد.



