شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت مريض سكرى.. هذه الأطعمة تهدد حياتك وتعرضك للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو مرض مزمن، ينتج عن حالة تستمر مدى الحياة يصبح فيها جسم الشخص غير قادر على صنع أو استخدام الأنسولين بطريقة فعالة، ويشار إلى الحالة أيضًا باسم مقاومة الأنسولين، وتعتمد إدارة مرض السكري على العديد من العوامل، ومع ذلك، يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا في إدارة الحالة بكفاءة لفترة أطول، وغالبًا ما تكون المشكلة الرئيسية التي يواجها مرضى السكر هي خيارات الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامهم الغذائي، وفقا لموقع boldsky.

وعلى الرغم من أن بعض الأطعمة تبدو صحية، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكريات المضافة والكربوهيدرات، وقد تؤدي إلى تفاقم مرض السكري عن طريق زيادة مستويات السكر والكولسترول في الجسم وتسبب مضاعفات مثل السمنة وأمراض القلب، وفى خلال التقرير يرصد أطعمة الصحية التي يجب على مرضى السكر تجنبها.

الأرز

الأرز غني بالفيتامينات والمعادن والألياف من المعروف أنه يعزز الطاقة، ويحسن جهاز المناعة، ويقلل من مشاكل الجلد ويقلل من الالتهابات في الجسم، ومع ذلك، فنظرًا للمعالجة الإضافية، إذا كنت مصابًا بمرض السكر، فاختر الأرز البني لأنه أكثر صحة من الأرز الأبيض.



ارز

القهوة

من المعروف أن القهوة تعزز الأداء البدني وتحرق الدهون وتحسن التركيز والتركيز بسبب وجود العناصر الغذائية الحيوية، مثل الريبوفلافين والمنغنيز والبوتاسيوم ومع ذلك، يجب تجنب القهوة الممزوجة مع القطر والسكر والقشدة المخفوقة، يعد تناول كوب من القهوة السوداء الساخنة بدون سكر خيارًا أفضل.

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم وفيتامين ج والألياف، فهي صحية للقلب وغنية بمضادات الأكسدة ومع ذلك، يحتوي الموز الناضج على حوالي 16% من محتوى السكر أكثر من الموز الخام ما قد يؤثر على مستويات الأنسولين لمرضى السكري.

عصائر الفاكهة

تحتوي عصائر الفاكهة الموجودة في السوق على نسبة أقل من الألياف والعناصر الغذائية الحيوية، مقارنةً بالفاكهة السليمة، حيث تحتوي على سكريات، لذلك من الأفضل تناول الفاكهة كاملة بدلاً من شرب كأس من العصير، حيث تعتبر عصائر الفاكهة من الأطعمة غير الصحية التي قد تسبب مرض السكري.



عصائر الفاكهة

الدواجن

الدجاج والبيض من الأطعمة الصحية لأنها غنية بالبروتينات والفيتامينات ومع ذلك، عندما يتم قلي الدجاج والبيض، قد يزيد محتواهما من الدهون ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الجسم لذلك، تفضل اللحوم الخالية من الدهن على قطع اللحم السميكة.

الدجاج

الزبادي

قد يحتوي كوب من الزبادي بنكهة الفاكهة على حوالي 81٪ من السعرات الحرارية بسبب محتواه العالي من السكر، الزبادى هو أفضل بديل لمرض السكري لأنه منخفض السعرات الحرارية ولا يحتوي على أي سكر مضاف أو مكونات منكهة.