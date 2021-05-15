شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب عليك إجراء اختبار فيتامين د؟.. وأبرز المصادر للحصول عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين" د "في الواقع ليس فيتامينًا وإنّما هرمون يتم انتاجه في الجسم نتيجة للتعرّض لأشعّة الشمس، كما أنّه يمكن الحصول عليه من أغذية معيّنة، هذا الهرمون يعمل على امتصاص الكالسيوم من الغذاء في الجهاز الهضمي إلى الجسم، لذا قد يؤدي نقصه لحدوث مشاكل صحية.

وبحسب موقع " Healthline" قررت فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة (USPSTF) أنه لا يوجد دليل كاف للتوصية بإجراء اختبار نقص فيتامين (د) لدى البالغين ، ولكن هذه التوصية لا تنطبق على الأشخاص الحوامل، وأي شخص لديه علامات وأعراض نقص فيتامين د (مثل ضعف العضلات أو آلام العظام) ، والأشخاص الذين يعانون من حالات تتطلب علاجًا بفيتامين (د ).





يشير الخبراء إلى نقص فيتامين (د ) يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأعراض الغامضة التي تتراوح من التعب وانخفاض الحالة المزاجية إلى آلام الجسم، وفى حالة النقص الحاد في فيتامين د إلى هشاشة العظام والكسور، و عند الأطفال يمكن أن يتسبب النقص الحاد في فيتامين (د) في الإصابة بالكساح ، وهو تليين العظام أو ضعفها.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا ، فقد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين (د) ، نظرًا لأن فيتامين (د) يوجد بشكل شائع في الأطعمة مثل منتجات الألبان والبيض والسلمون، وتعتبر الأطعمة الغنية والشمس ضرورية للحصول على مستويات صحية من فيتامين د.

المصادر الغذائية لفيتامين د

المصادر الغذائية لفيتامين د محدودة ونحن نعتمد على بعض الأطعمة "الغنية" للحصول على ما نحتاجه، وبعض الأسماك تحتوي على فيتامين د، مثل السلمون والرنجة والسردين والتونة المعلبة، والحليب وعصير البرتقال ، ودقيق الشوفان ، والحبوب ، وبيض الدواجن التي تتغذى على الأعلاف الغنية بفيتامين د أو التي تربى في الهواء الطلق (حيث تتعرض لأشعة الشمس) غنية بفيتامين د.

وأشار الخبراء إلى أنه في الماضي كنا نعتمد على الشمس للحصول على فيتامين د ، ولكن بسبب التغيير في نمط حياتنا ، لا نحصل على 20 دقيقة الموصى بها من شمس منتصف الصباح تقريبًا يوميًا، وأضافوا أن الناس يستخدمون كميات أقل من الحليب مقارنة بالماضي ، مما يعني أن أفضل طريقة للحصول على فيتامين (د) من خلال النظام الغذائي هي جعل الأطعمة التي تم ذكرها جزءًا من نظامنا الغذائي المعتاد.

أكدت إيلينا جالياردي ، مديرة خدمات التغذية السريرية في مركز سانتا كلارا فالي الطبي، على أهمية تلبية المدخول الغذائي المرجعي (DRI) البالغ 600 وحدة دولية يوميًا إذا كان عمرك من 1 إلى 70 عامًا ، أو 800 وحدة دولية على الأقل يوميًا إذا كنت يبلغ من العمر 71 عامًا أو أكبر.

كما أوصت بالتعرض لأشعة الشمس في الهواء الطلق لمدة 5 إلى 30 دقيقة على الأقل مرتين يوميًا كطريقة أخرى للحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د في جسمك.