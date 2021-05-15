شكرا لقرائتكم خبر عن الخضراوات الورقية مفتاحك لصحة جيدة.. السبانخ تدعم صحة العظام والنعناع يحسن الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الخضراوات الورقية المفتاح الرئيسى للحصول على صحة جيدة لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، وطبقًا لتقرير نشر فى موقع Boldsky أظهر كيف تؤثر الأنواع المختلفة من الخضراوات الورقية على الصحة العامة لامتلائها بالفيتامينات المهمة.

السبانخ

السبانخ غذاء صحي يحتوي على فيتامين K ويحتوي على مصدر عالي للكالسيوم والنترات، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين أ، المطلوب لإنتاج أنسجة طلائية صحية، تعوض الفاقد داخل الكلى والمسالك البولية، كما أن السبانخ غنية بالحديد والألياف وقليلة الدهون والكولسترول، هذا النوع من الخضراوات جيد للتحكم في الوزن ويدعم صحة العينين والعظام.

الحلبة

تعتبر من أغنى مصادر حمض الفوليك والزنك، لذا فإن تناول أوراق الحلبة يمكن أن يصنع المعجزات لصحتك العامة، كما أنها مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة العديد من الالتهابات، كما أنها مفيدة للشعر والهضم وتقاوم فقر الدم.

النعناع

واحد من النباتات العطرية المستخدمة على نطاق واسع، هذه الأوراق تجعل الفم منتعشًا لمن يعانون من مشكلة رائحة الفم الكريهة، كما يساعد على تهدئة المعدة وتحسين الهضم.

الجرجير

مليء بالعناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز المناعة والوقاية من السرطان، يحتوي الجرجير على حديد أكثر من السبانخ، وفيتامين سي أكثر من البرتقال، وكالسيوم أكثر من كوب من الحليب.

الكزبرة

من الفوائد التي توفرها هذه الأوراق الكزبرة المعززة للطعم، هي أنها قد تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، ومكافحة الالتهابات، وتعزيز القلب والدماغ والجلد وصحة الجهاز الهضمي.

الخس

الخس منخفض السعرات الحرارية والدهون والصوديوم، كما أنه مصدر جيد للألياف والحديد وحمض الفوليك وفيتامين سي، وهو مصدر جيد للعديد من المركبات النشطة بيولوجيا المفيدة للصحة.