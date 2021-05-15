"أحداث القيادة".. السودان يبدأ رحلة القصاص للمتظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلمت القوات المسلحة السودانية، السبت، نتائج التحقيقات في واقعة "أحداث القيادة"، إلى النيابة العامة، تمهيدا لمحاكمة الجناة.

وكتب وزير مجلس شؤون الوزراء السوداني، خالد عمر، على صفحته بموقع "فيسبوك": "شهدنا اليوم أولى خطوات تحقيق العدالة في مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين، ومدثر مختار الشفيع، برصاص غادر في الذكرى الثانية لمذبحة الاعتصام".

وأضاف: "قمنا بمقابلة القائد العام للقوات المسلحة عقب انتهاء تحقيقات أحداث ٢٩ رمضان المؤلمة، وشهد اللقاء تسليم قيادة القوات المسلحة نتائج التحقيقات للنائب العام".

ووفق الوزير السوداني، انتهت التحقيقات إلى أن 7 منتسبين للقوات المسلحة أطلقوا النار على المعتصمين في ذلك اليوم، فيما يوجد ٩٢ مشتبهاً به آخرون من القوات المسلحة في نفس الأحداث.



وقال عمر "تم رفع الحصانة عن المتهمين وتحويلهم إلى النائب العام الذي سيقوم بالتحري معهم ومع المشتبه بهم، تمهيداً لتقديم من يثبت ارتكابه هذا الجرم لمحاكمة نزيهة وشفافة".

ووفق بيان لمجلس السيادة، فإن نتائج التحقيق التي تسلمها النائب العام، تضمنت قائمة المشتبه بتورطهم في الأحداث، مع رفع الحصانة عنهم، إيذانا بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول إلى النتائج النهائية.

وتعود "أحداث القيادة" أو "أحداث 29 رمضان إلى شهر يونيو/ حزيران 2019، حين فضت القوات السودانية اعتصاما مدنيا بالقوة، ما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.



وتقوم لجنة تحقيق خاصة بالتحقيق والتحري في ملابسات هذه الأحداث منذ أشهر.



وكان وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، أعلن الأربعاء الماضي، وضع المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين في "أحداث القيادة"، قيد الإيقاف، تمهيدا لتسليمهم للعدالة.