شكرا لقرائتكم خبر عن الفركتوز الموجود بالوجبات السريعة والمشروبات الغازية يسبب التهاب الجهاز المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفركتوز هو شكل من أشكال السكر ويوجد بالعديد من الأطعمة التى نتناولها يوميا ويرتبط بأمراض عديدة مثل مرض بالسمنة ، ومرض السكري من النوع 2 ، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي ، ويتزايد تناوله منذ عدة سنوات، والنظام الغذائي الغني بالفركتوز يمكن أن يضر بجهاز المناعة وهناك 5 أطعمه عالية الفركتوز بعيدة يجب الابتعاد عنها.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS فإن النظام الغذائي الذي تتناوله له تأثير مباشر ليس فقط على وزنك ، ولكن على صحتك العامة وفي حين أن بعض مكونات نظامك الغذائي يمكن أن تساعدك على أن تصبح أكثر صحة ولياقة ، فإن البعض الآخر يمكن أن يضر الجسم بعدة طرق ، وقد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض والاضطرابات، حيث توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بمحتوى الفركتوز يمكن أن يدمر جهاز المناعة ويساهم في التعرض للعدوى والأمراض

وذكرت الدراسة أن تناول نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز يمكن أن يمنع الأداء السليم لأجهزة المناعة، بطرق لم تكن معروفة حتى الآن، وجاء بالدراسة التى نشرت في مجلة ،Nature Communications أن الفركتوز يتسبب في التهاب الجهاز المناعي وتنتج هذه العملية جزيئات تفاعلية مرتبطة بالالتهاب يمكن أن يستمر الالتهاب من هذا النوع في إتلاف الخلايا والأنسجة ويساهم في عدم عمل الأعضاء وأنظمة الجسم كما ينبغي ويمكن أن يؤدي إلى المرض.

وكشف البحث أيضًا عن الصلة بين استهلاك الفركتوز ومرض السكري والسمنة حيث غالبًا ما يرتبط الالتهاب المنخفض المستوى بالسمنة.

وقال الدكتور نيك جونز ، من كلية الطب بجامعة سوانسي البريطانية: "البحث في المكونات المختلفة لنظامنا الغذائي يمكن أن يساعدنا في فهم ما قد يساهم في الالتهاب والمرض وما يمكن تسخيره لتحسين الصحة والعافية".

فيما أضافت الدكتورة إيما فينسينت من كلية بريستول الطبية ، علوم الصحة السكانية ، "دراستنا مثيرة لأنها تأخذنا خطوة إلى الأمام نحو فهم لماذا يمكن أن تؤدي بعض الأنظمة الغذائية إلى اعتلال الصحة".

5 أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الفركتوزمشروبات السكر:

المشروبات السكرية مثل المياه الغازية والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المعبأة وغيرها غنية بالفركتوز ويجب تجنبها بانتظام.

الأطعمة المصنعة:

من المحتمل أن تحتوي الأطعمة المصنعة بما في ذلك الحبوب والشوكولاتة والأطعمة السكرية الأخرى على الفركتوز ، والذي يجب تجنبه.

الفواكه المجففة (المعلبة):

تحتوي الفاكهة بشكل طبيعي على السكر كما تحتوي الفواكه المجففة والمعلبة على نسبة عالية من الفركتوز.

فطيرة التفاح:

يحتوي التفاح نفسه على نسبة عالية من الفركتوز وفطيرة التفاح بحد ذاتها طبق حلو ويمكن أن تحتوي على كميات عالية من السكر ، بما في ذلك الفركتوز.

الوجبات السريعة:

حتى لو لم يكن طعمها حلوًا، فهذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحتوي على الفركتوز، فالأطعمة السريعة مثل البرجر تحتوي على مستويات عالية من الفركتوز.