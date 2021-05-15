شكرا لقرائتكم خبر عن الشاى الفيتامين الحقيقي لبشرة صحية خالية من التجاعيد وحب الشباب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى الشاي بشعبية كبيرة بين دول العالم، فهو المشروب الرسمى للعديد من الشعوب خاصة أنه يضم مجموعة متنوعة من الأنواع، لكن أكثرهم شعبية هو الشاى الأسود الذى يحتوى على العديد من الفوائد الصحية.





وطبقًا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits، فإن الشاي الأسود باحتوائه على نسبة عالية من مركبات بوليفينول المضادات الحيوية، كما يحتوي على مواد أخرى مثل الكافيين والفلافونويد وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 وفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ك والبيتا كاروتين والفلورايد والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم والبوتاسيوم والحديد، يعد افضل خيارا للحصول على بشرة صحية من خلال استخدامه فى الأقنعة التى تضع على البشرة للحصول على نتائج سريعة للبشرة صحية ومشرقة.

وفيما يلى أبرز الفوائد الصحية للشاي الأسود للبشرة: 1. التخلص من الهالات السوداء 1. التخلص من الهالات السوداء

الهالات السوداء خاصة تحت العين هي علامات على عدم الراحة الكافية، و لحل هذه المشكلة، يمكنك استخدام الشاي الأسود لتقليل كمية السواد تمامًا، من خلال عمل كمادات على تلك المنطقة، فإن الكافيين لإزالة الهالات السوداء لأن الكافيين الموجود به يعمل على تقليص الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد.



2. يعالج حروق الشمس 2. يعالج حروق الشمس

التعرض المستمر لأشعة الشمس التي تخترق الجلد سيجعل الجلد يصبح أسودًا بسهولة ويشعر بالحرارة أو الألم، إلا أن استخدام كمادات الشاى الذى يحتوى على حمض التانيك يعمل على تهدئة الجلد المحترق بحيث يمكن تقليل الشعور بالحرارة أو الألم بسرعة.

3. يمكن استخدامه بمثابة "تونر" أى منظف للبشرة

يمكن استخدام كمنظف أو تونر لتنظيف البشرة من الأثرية بسبب المحتوى القابض للشاي، الذى يجعله يتحكم في الزيت الموجود على وجهك بشكل أكبر والحفاظ على بشرتك نظيفة طوال اليوم.



4.استخدام الشاي الأسود كمقشر 4.استخدام الشاي الأسود كمقشر

إذا كنت معتادًا على استخدام المقشر، فلا ضرر من استخدام مقشر الشاي الأسود قبل الذهاب إلى الفراش أو في الصباح، فإن المحتوى المضاد للأكسدة في الشاي الأسود سيجعل بشرتك ناعمة وجافة بشكل جيد حتى لا تجف بشرتك بسهولة أيضًا.

ويمكن استخدام حبيبات الشاى كمقشر للوجه من خلال فركه على الوجه لمده 15 دقيقة ثم تنظيفه بالماء البارد.





5. يجمى البشرة من الشيخوخة

الشاى غني بمضادات الأكسدة القادرة على صد الجذور الحرة وإزالة السموم بسبب احتوائها على مواد مسرطنة، لذا وضعه على بشرتك يحميها من التجاعيد وعلامات تقدم العمر.





6. ينظف وجهك من حب الشباب

يسهم فى التخلص من حب الشباب الذي يظهر على الوجه بشكل أسرع عن طريق وضعه على المنطقة المصابة، كما يساعد في الحفاظ على درجة الحموضة في الجلد لتكون طبيعية بحيث لا تتمكن البكتيريا والجراثيم من التكاثر في الأنسجة الميتة.