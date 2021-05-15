شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث بجسمك إذا توقفت عن تناول السكريات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفراط فى تناول السكريات يضر بصحتك، يصيبك بالعديد من الأمراض المزمنة، فعند دخول كميات كبيرة من السكريات داخل جسمك يؤثر ذلك على العديد من العمليات البيولوجية التى تحدث داخل الجسم، لذا لابد من تجنب الإفراط فى تناول الأطعمة والمشروبات التى تمنحك السكريات واتباع نظام غذائى يعتمد على التخلص من السكر بالمقام الأول.

ومن أبرز التغييرات التى ستحدث لك بمجرد خفض استهلاك السكر تمامًا، بحسب موقع "only my health"، الأتى:

زيادة مستويات الطاقة

يعتبر السكر وحده هو الذى يوفر لك طاقة أعلى بينما الحقيقة هى أن كل هذا يتوقف على التمثيل الغذائى الذى يعتمد على الكربوهيدرات التى تدخل الدم ويتم هضمها بسرعة لتزويدك بالطاقة، عندما تأكل أى شيء صحى بدلاً من السكر، فإنه يجعل الجسم أكثر صحة ويمنحك إمدادًا ثابتًا بالطاقة.



زيادة مستويات الطاقة