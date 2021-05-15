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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث بجسمك إذا توقفت عن تناول السكريات؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الإفراط فى تناول السكريات يضر بصحتك، يصيبك بالعديد من الأمراض المزمنة، فعند دخول كميات كبيرة من السكريات داخل جسمك يؤثر ذلك على العديد من العمليات البيولوجية التى تحدث داخل الجسم، لذا لابد من تجنب الإفراط فى تناول الأطعمة والمشروبات التى تمنحك السكريات واتباع نظام غذائى يعتمد على التخلص من السكر بالمقام الأول.
ومن أبرز التغييرات التى ستحدث لك بمجرد خفض استهلاك السكر تمامًا، بحسب موقع "only my health"، الأتى:
زيادة مستويات الطاقة
يعتبر السكر وحده هو الذى يوفر لك طاقة أعلى بينما الحقيقة هى أن كل هذا يتوقف على التمثيل الغذائى الذى يعتمد على الكربوهيدرات التى تدخل الدم ويتم هضمها بسرعة لتزويدك بالطاقة، عندما تأكل أى شيء صحى بدلاً من السكر، فإنه يجعل الجسم أكثر صحة ويمنحك إمدادًا ثابتًا بالطاقة.
زيادة مستويات الطاقة
بشرة ناعمة
كلنا نريد بشرة شابة ومتوهجة، قد لا تحقق ذلك باتباع نظام غذائي صحي وعناية جيدة بالبشرة، ولكن عندما تقلل من السكر، ستبدأ في رؤية بشرتك تتفتح، السكر ليس ضارًا فقط بالمخاوف الصحية ولكنه يؤثر أيضًا على بشرتك بعدة طرق ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والتجاعيد وترهل الجلد.
فقدان الوزن
إذا كنت تكافح من أجل فقدان دهون البطن، فأنت بحاجة إلى تقليل استهلاك السكر ومعرفة كيف يساعدك ذلك في العودة إلى الشكل المطلوب من خلال التخلص من السكر فإن تقليله سيظهر على دهون الجسم.
فقدان الوزن
انخفاض مستويات الأنسولين
عن طريق خفض السكر، فأنت تساعد في مستويات الأنسولين، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فسترى التغييرات في قراءات نسبة السكر في الدم، فإن تقليل السكر مهم جدًا بالنسبة لك يقلل الأنسولين المنخفض أيضًا من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
نوم وذاكرة أفضل
نوم وذاكرة أفضل
قد لا تتمكن من تحديد هذا التغيير ولكننا نخبرك بذلك، عندما تقلل من تناول السكر، ستصبح ساعتك البيولوجية متوافقة، هذا يعني أن دورة النوم والاستيقاظ لديك ستتحسن ولن تعاني من الأرق أو مشاكل قلة النوم بعد الآن وبالمثل، ستتحسن أيضًا ذاكرتك وقوة تركيزك.