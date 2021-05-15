هل الفراولة تقلل خطر الإصابة بالسرطان؟

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

أكد خبير تغذية روسي، أن تناول الفراولة يساعد على تخفيض خطر الإصابة بعدد بالسرطان، وكان قد أعلن مركز بحوث السرطان التابع لجامعة أوهايو، أنه يمكن استخدام الفراولة مع الأدوية المضادة للسرطان.



وقال الدكتور ميخائيل غينزسبورغ، في حديث تلفزيوني، إلى أن الأورام تظهر عادة كرد فعل لالتهابات خفيفة المسار، لذلك فإن المواد الغذائية التي تساعد على مكافحتها تخفض من خطر تطورها إلى أورام.

وأضاف، "تحتوي الفراولة على عوامل تمنع نمو أوعية دموية جديدة، وهذه تسمى عوامل إبطاء عملية تولد الأوعية "تكوّن أوعية دموية جديدة"، بحسب "روسيا اليوم".

واوضح، بفضل هذه الخاصية، فإن للفراولة تأثير مضاد لنشوء الأورام. لذلك هي مفيدة للوقاية من سرطان المعدة والأمعاء.

واشار إلى أن الفراولة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية الناعمة والخشنة، ما يقلل من خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

وقال: "إن تطبيع استقلاب الكوليسترول، هو أحد تأثيرات الألياف الغذائية".

واوضح، تساعد الفراولة على تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار" وعلى رفع مستوى الكوليسترول "الجيد".

كما أنها تساعد على تعزيز منظومة المناعة لاحتوائها على نسبة جيدة من حمض الأسكوربيك والكاروتينات.