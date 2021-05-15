شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات زيت السمك قد تزيد من خطر الإصابة باضطراب ضربات القلب فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحماض أوميجا 3 الدهنية هي دهون أساسية معروفة بفوائدها الصحية للقلب، لكن أجسامنا لا تستطيع صنع هذه الأحماض الدهنية بمفردها، فهي موجودة في الأطعمة والمكملات الغذائية.

وتعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والرنجة والسردين والتونة غنية بشكل خاص بأحماض أوميجا 3 الدهنية وتوصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) الناس بتناول الأسماك مرتين على الأقل في الأسبوع.

في حين أن الأطعمة هي أفضل رهان للحصول على أوميجا 3 التي تحتاجها، إلا أن مكملات زيت السمك توصف عادة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في البلازما لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



مكملات السمك والقلب

وتتوفر أيضًا جرعة منخفضة من أحماض أوميجا 3 الدهنية بدون وصفة طبية، دون الحاجة إلى وصفة طبية، والأشخاص الذين لا يحبون السمك يتجهون أيضًا إلى مكملات أوميجا 3 للحصول على الدهون الأساسية.

لكنّ باحثين أمريكيين حذروا من أن تناول مكملات أوميجا 3 قد يزيد من احتمالية الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو اضطراب ضربات القلب الأكثر شيوعًا، لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون في الدم، وذلك وفقا لتقرير موقع "thehealthsite"

لاحظ الباحثون في دراسة نشرت في مجلة القلب الأوروبية، وهي مجلة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC)، أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ضربات القلب لديهم احتمال أكبر بخمس مرات للإصابة بسكتة دماغية.

وأجرى الدكتور سالفاتور كاربون من جامعة فرجينيا كومنولث بالولايات المتحدة وفريقه تحليلًا شاملاً لخمس تجارب عشوائية محكومة بالتحقيق في آثار مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية على نتائج القلب والأوعية الدموية، وشمل ما مجموعه 50277 مريضًا لديهم ارتفاع في نسبة الدهون الثلاثية وكانوا إما معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو لديهم أمراض قلبية وعائية، تلقى المشاركون إما زيوت السمك (0.84 جم إلى 4 جم يوميًا) أو وهميًا وتمت متابعتهم لمدة تتراوح بين عامين و 7.4 عامًا.

وجد فريق البحث أن مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية كانت مرتبطة بزيادة ملحوظة في خطر الإصابة بالرجفان الأذيني مقارنةً بالدواء الوهمي

قال الدكتور كاربوني: "على الرغم من أن إحدى التجارب السريرية أشارت إلى تأثيرات مفيدة على القلب والأوعية الدموية للمكملات، إلا أنه يجب مراعاة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني عند وصف هذه العوامل أو شراؤها دون وصفة طبية ، خاصةً لدى الأفراد المعرضين للإصابة باضطراب ضربات القلب

هل لديك مستويات عالية من الدهون الثلاثية؟ إليك كيفية التحقق

يعد ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية وهو نوع من الدهون في الدم، مشكلة شائعة تؤثر على عدد كبير في جميع أنحاء العالم. ترتبط هذه الحالة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الكولسترول الحميد "الجيد" ومرضى السكري من النوع 2.

ترتبط المستويات العالية جدًا من الدهون الثلاثية أيضًا بمشاكل الكبد والبنكرياس، ولكن كيف تعرف ما إذا كانت الدهون الثلاثية لديك مرتفعة؟ يستخدم اختبار الدم أثناء الصيام لتحديد مستويات الدهون الثلاثية لديك، وهي:

طبيعي إذا كان الرقم أقل من 150 مجم / ديسيلتر.

مرتفع إذا كان يتراوح بين 200 إلى 499 مجم / ديسيلتر.

مرتفع جدًا عندما يكون 500 مجم / ديسيلتر أو أعلى.

توصي جمعية القلب الأمريكية بأن يخضع أي شخص يزيد عمره عن 20 عامًا لاختبارات منتظمة لتتبع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، فيمكن أن يكون لإجراء تغييرات على نمط حياتك فائدة كبيرة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وتقترح الجمعية ممارسة المزيد من النشاط البدني، وفقدان بعض الوزن، واختيار الدهون الصحية، والحد من تناول الكحوليات.