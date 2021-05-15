6 فوائد صحية للبطيخ.. وجبة الصيف المثالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد البطيخ من أكثر أنواع الفاكهة المحببة للكبار والصغار، فهو بطل الفواكه الصيفية لمذاقه الحلو الشهي وتأثيره المنعش على الجسم.

وبالإضافة إلى كونه وجبة خفيفة مثالية في أيام الصيف الحارة، يحتوي البطيخ على مجموعة من الفوائد الصحية، نستعرضها في التقرير التالي، وفقاً لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي.

-ترطيب الجسم







تقول خبيرة التغذية الأمريكية، إليزابيث بيل، إن البطيخ متوسط الحجم يحتوي على حوالي 92٪ ماء، لذا فهو اختيار رائع للحفاظ على رطوبة الجسم.

يشكل الماء 60٪ من تكوين أجسامنا، وهو ما يفسر لماذا يلعب دوراً رئيسياً في كل نظام في الجسم تقريباً، مثل تنظيم درجة حرارة الجسم، وتقليل الشعور بالتعب وتحسين التركيز، ولذلك ينصح بتناول البطيخ كوجبة خفيفة مثالية.



-فيتامينات أساسية



يحتوي البطيخ على العديد من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم، ومنها، فيتامين أ الذي يساعد على الحفاظ على البصر ودعم صحة الرئة، وفيتامين سي الذي يساعد أجسامنا على امتصاص الحديد ويحافظ على قوة جهاز المناعة، وفيتامين ب 6 الذي يساعد أيضاً على صحة القلب، والمغنيسيوم الذي يساعد على تنظيم وظيفة العضلات والأعصاب.



-إدارة الوزن







يحتوي كوب واحد من البطيخ على حوالي 45 سعرا حراريا، ما يجعله وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية.

كما أن المحتوى المائي المرتفع في البطيخ يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع وتناول سعرات حرارية أقل بشكل عام.



-تخفيف ألم العضلات







يحتوي البطيخ على L-citrulline السيترولين، وهو حمض أميني قد يساعد على تخفيف ألم العضلات بعد التمرين.

الطريقة التي يعمل بها هي أن السيترولين يوسع الأوعية الدموية، ويفتحها للسماح بتدفق المزيد من الدم إلى العضلات، ما يمكن تقليل الألم عن طريق تحسين إمدادات الأكسجين أثناء التمرين.

وجدت دراسة أجريت عام 2013، أن المشاركين الذين تناولوا عصير بطيخ عادي أو عصير بطيخ ممزوجاً بالسيترولين عانوا ألم عضلي أقل بعد التمرين من المجموعة التي شربت مشروب مكمل السيترولين فقط.



-تقليل خطر الإصابة بالأمراض



يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة والتي يمكن أن تساعد على منع الإصابة بالأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.



-تحسين عملية الهضم

يحتوي البطيخ على الألياف المهمة لعملية الهضم لأنها تضيف كتلة إلى البراز، ما يسهل مروره إلى خارج الجسم.

وعلى الرغم من محتواه القليل من الألياف (حوالي جرام واحد لكل كوب)، فإن محتواه المائي المرتفع يمكن أن يساعد على تحسين عملية الهضم.