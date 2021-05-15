شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب عمل أشعة الماموجرام لتشخيص سرطان الثدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء على مستوى العالم، ويمكن أن يساعد عدد من طرق الفحص، بما في ذلك تصوير الثدي بالأشعة السينية أو الماموجرام في اكتشاف سرطان الثدي وتشخيصه، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء آشعة الماموجرام ومتى يجب إجراؤها لتشخيص سرطان الثدي، بحسب موقع " healthlinkbc".

الماموجرام هو تصوير بالأشعة السينية للثدي يُستخدم للكشف عن سرطان الثدي يمكن أن يكتشف تصوير الثدي بالأشعة السينية الأورام التي تكون صغيرة جدًا بالنسبة لك أو للطبيب.

يتم علاج السرطان والشفاء منه بسهولة أكبر عندما يتم اكتشافه في مرحلة مبكرة لا يمنع تصوير الثدي بالأشعة السينية سرطان الثدي أو يقلل من خطر إصابة المرأة بالسرطان ولكن بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 74 عامًا ، قد تساعد صور الثدي الشعاعية في تقليل الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي.

قد يوصي طبيبك بإجراء اختبار في سن أصغر إذا كان لديك عوامل خطر للإصابة بسرطان الثدي.

لماذا يجب إجراء آشعة الماموجرام على الثدي؟

يتم عمل الماموجرام من أجل:

-فحص سرطان الثدي لدى النساء بدون أعراض.

-الكشف عن سرطان الثدي لدى النساء المصابات بالأعراض. قد تشمل أعراض سرطان الثدي وجود كتلة أو سماكة في الثدي ، أو إفرازات من الحلمة ، أو تجعد الجلد في منطقة واحدة من الثدي.

-يحدد منطقة من أنسجة الثدي المشتبه بوجود ورم بها لإزالتها للفحص تحت المجهر (خزعة) عند اكتشاف خلل.

نتائج أشعة الماموجرام

نتائج الماموجرام الطبيعية

أنسجة الثدي تبدو طبيعية، لا تظهر أورام غير عادية أو كتل أو أنواع أخرى من الأنسجة غير الطبيعية تبدو الغدد التي تنتج الحليب للرضاعة الطبيعية والقنوات التي يتدفق الحليب من خلالها طبيعية.

نتائج الماموجرام غير الطبيعية

يمكن رؤية نمو غير طبيعي أو كتلة أو أي نوع آخر من الأنسجة يمكن رؤية الورم السرطاني (الخبيث) أو غير السرطاني (الحميد) يمكن رؤية واحد أو أكثر من الجيوب (الأكياس) المملوءة بالسوائل.

يمكن رؤية أجزاء من الكالسيوم (التكلسات) غالبًا ما تحدث التكلسات الصغيرة (التكلسات الدقيقة) في المناطق التي تنمو فيها الخلايا بسرعة كبيرة (مثل الورم السرطاني).

عادةً ما تكون التكلسات الكبيرة (التكلسات الكبيرة) طبيعية وغير سرطانية لدى النساء الأكبر من 50 عامًا.