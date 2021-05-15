10 أطعمة عليك تناولها أثناء الدورة الشهرية

بيروت - نادين محمد -

الدورة الشهرية تكون قاسية على النساء، لكن بعض الأطعمة، يمكن أن تخفف من أعراضها المزعجة، إليك أبرزها وتشمل الأعراض التي يمكن تقليلها أو القضاء عليها بالأطعمة الصحيحة ما يلي:

اقرئي أيضا : 7 أطعمة تخفف ألم الدورة الشهرية

الصداع

​

غثيان.

المغص.

إعياء.

تقلب المزاج والتهيج.

إسهال.

إمساك.

يمكن تضمين العناصر الغذائية والفيتامينات الصحيحة في نظامك الغذائي لصحتك وسلامتك أثناء دورتك.

ومع ذلك، فإن الأطعمة الخاطئة ستجعل المشكلة أسوأ، وتجعلك تشعرين وكأنك لا تستطيعين العمل.

إليك 10 أنواع من الأطعمة للتقليل من أعراض الدورة الشهرية المزعجة:

1- الماء

​

شرب كمية كافية من الماء ضروري لمساعدتك خلال دورتك الشهرية، فهو يقلل من خطر الإصابة بالصداع أو الجفاف، وهو أمر شائع أثناء الحيض. شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يمنعك أيضاً من الانتفاخ واحتباس الماء.

2 دجاج

الحديد والبروتين ضروريان للصحة العامة ومنحك الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

3 - العدس والفاصوليا

​

العدس والفاصوليا مليئة بالبروتين والحديد، مما يساعد في الحفاظ على المستويات التي تحتاجها. ومنعك من الشعور بالضعف أثناء دورتك الشهرية.

4 - الفاكهة

يساعد الماء الموجود في الفاكهة على البقاء رطباً، وتعد الفاكهة هي الوجبة الخفيفة المثالية للمساعدة في الدورة الشهرية للمرأة، لأن النساء يَتُقن للحلويات في ذلك الوقت.

5 - الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على المغنيسيوم والحديد، فهي تساعد على التخلص من أعراض الدورة الشهرية مثل تقلب المزاج، والصداع، والتهيج، والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وضعف التركيز.

​

6 - الشاي

يمكن أن يساعد كل من شاي النعناع على تهدئة الأعراض مثل التقلصات والغثيان والإسهال، لذا احرصي على عدم وضع الكثير من السكر أثناء تناول الشاي.

7 - الخضار

يمكن أن تساعدك الخضراوات الورقية الخضراء على تجديد مستويات الحديد لديك، والتي تنخفض خلال فترة الدورة الشهرية، وتساعد الخضراوات الورقية على التخلص من التعب وآلام الجسم والدوخة.

​

9 - الكينوا

الكينوا غنية بالحديد والبروتين والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، وهي إضافة مفيدة لنظامك الغذائي.



تحتوي الكينوا على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يعني أنه سيساعدك على الشعور بالشبع والحيوية.

9 - المكسرات

​

المكسرات مصدر جيد للبروتين، لأنها مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية. تحتوي على فيتامينات ومغذيات أخرى أيضاً، بما في ذلك المغنيسيوم.



10 - الزنجبيل

للزنجبيل تأثيرات مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تخفف من توتر العضلات أو آلامها. كما أنه يمنع الغثيان الذي يصيب المرأة أحياناً أثناء الدورة. يمكنك استخدام الزنجبيل في وجباتك أو تناوله في الشاي.

​