شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعلن زيادة المدة الزمنية بين جرعتى لقاح كوفيشيلد الثانية لـ 16 أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السطات الصحية بالهند عن زيادة المدة الزمنية بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كوفيشيلد الهندى، لتصبح من 12 إلى 16 أسبوع، بدلا من 6 إلى 8 أسابيع، لتكون الحاجز الزمنى بين الجرعة الأولى والثانية، طبقا لتقرير نشر فى موقع "only my health".

وأوضحت السلطات الهندية أن الذين ثبتت إصابتهم بعدوى كورونا وينتظرون أخذ اللقاح، عليهم الانتظار لمدة ستة أشهر للحصول على اللقاح بعد الشفاء، كما تم اقترحت بتناول المرأة الحامل لقاح لـ كورونا بعد الولادة.



لقاح كوفيشيلد

وقالت المجموعة الاستشارية الفنية الوطنية المعنية بالتحصين (NTAGI) التابعة للجنة الخبراء الحكومية بالهند، إن الاشخاص الذين لديهم ثبت ايجايبة فحوصاتهم لفيروس كورونا يجب أن ينتظروا لقاح مدة ستة أشهر بعد الشفاء، وفقا لدراسات معينة ، كما اقترحت لجنة الخبراء أن الفاصل الزمني الأطول قد يوفر فعالية أفضل للقاح كورونا، بالنظر إلى الأدلة الواقعية المتاحة من المملكة المتحدة،بناءا على ذلك تم تمديد فجوة الجرعات إلى 12-16 أسبوعا بين جرعتين من لقاح كوفيشيلد.



لقاحات كورونا

وفى نفس سياق قال بيان صادر عن الحكومة، بصرف النظر عن كل الشائعات والأساطير، من المهم للجميع أن يعرفوا أن اللقاحات آمنة وأن الحصول على لقاحات كوروناهو أفضل طريقة لمنع تفاقم هذه العدوى.



لقاح كوفيشيلد

تم الإعلان عن التمديد في الفجوة بين جرعتين من 6-8 أسابيع إلى 12-16 فقط لجرعة كوفيشيلد، في حين أن الفترة الزمنية المقترحة لـ كاواكسين تظل في 4-6 أسابيع، هذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي تمت فيها زيادة فترات جرعات كوفيشيلد، وأثارت هذه الخطوة مرة أخرى شكوكًا في أذهان المواطنين ، إذا كانت بمثابة تغطية لعدم وجود لقاحات كافية للناس في الهند.

في غضون ذلك ، ستبدأ البلاد في إعطاء لقاح سبوتنيك v الروسي ضد فيروس كورونا للمواطنين اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وبهذا ، سيكون لدى الهند الآن ثلاثة لقاحات في حملة التطعيم التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لمن هم فوق سن 18 عامًا.