شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعطى أولوية لتطعيم الشباب بالمدن المنتشر بها سلالة كورونا الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير اللقاحات البريطاني نديم الزهاوي، إن المخاوف المتزايدة بشأن انتشار فيروس كورونا الذي تم تحديده لأول مرة في الهند قد تجبر المملكة المتحدة على تعديل برنامج التطعيم ضد كورونا لإعطاء الأولوية للأشخاص في المناطق الأكثر تضررًا بالسلالة الهندية، بحسب ما نشرت شبكة "CNN".

وأوضح الزهاوي إن الأشخاص الأصغر سنًا في مناطق معينة، مثل أجزاء من شمال غرب إنجلترا ولندن، يمكن تلقيحهم في وقت أقرب مما هو مقرر، ويمكن للمسؤولين أيضًا تقصير الفجوة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الصحة البريطانية (PHE) أن عدد الحالات المؤكدة لمتغير B.1.617.2 في المملكة المتحدة قد تضاعف أكثر من الضعف في أسبوع واحد فقط، حيث ارتفع من 520 إلى 1313 إصابة وتم تحديد الغالبية العظمى من الحالات في إنجلترا مع حدوث عدد قليل فقط في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وقال الزهاوي إن هناك مخاوف في مناطق مثل بولتون وفورمبي وبالطبع أجزاء من لندن من أن البديل B.1.617.2 يمكن أن يكون أكثر عدوى.

وأضاف أن الحكومة لن تستبعد أي شيء "فيما يتعلق بأي عمل نتخذه إقليميا أو وطنيا"، مشيراً: "لقد قمنا ببعض الأعمال على الأسر متعددة الأجيال حيث نقوم بتلقيح الأسرة بأكملها، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، وبالطبع الفئات الأكبر سنًا المؤهلة بالفعل أو تقديم الجرعة الثانية ، ننظر إلى كل ذلك ونسترشد من قبل الأطباء بشأن ما نفعله بشأن ذلك."

تم تسمية السلالة الهندية بأنها "سلالة مثيرة للقلق" في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي ويستخدم هذا التصنيف لسلالات الفيروس الأكثر قابلية للانتقال، والتي تسبب مرضًا أكثر حدة ، أو تفشل في الاستجابة للعلاج، أو تتجنب الاستجابة المناعية أو لا يتم تشخيصها من خلال الاختبارات القياسية.

في حالة B.1.617.2 ، قالت هيئة الصحة البريطانية أن المؤشرات الوحيدة حتى الآن هي أن السلالة أكثر قابلية للانتقال.

وأوضحت الصحة البريطانية في بيان "لا يوجد حاليا دليل كاف للإشارة إلى أن أيًا من المتغيرات التي تم اكتشافها مؤخرًا في الهند تسبب مرضًا أكثر خطورة أو تجعل اللقاحات المنتشرة حاليًا أقل فعالية".

اعتبارًا من يوم الجمعة ، كانت السلالة الهندية B.1.617.2 هي الأكثر شيوعًا في الحالات الجديدة في المملكة المتحدة ، بعد سلالة B.1.1.7. السلالة البريطانية التي ظهرت لأول مرة في جنوب شرق إنجلترا العام الماضي واستمرت في أن تصبح مهيمنة في المملكة المتحدة وعبر أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت الصحة البريطانية في بيان يوم الخميس إن الإجراءات الحالية المتخذة ضد السلالة الهندية في المملكة المتحدة تشمل الاختبارات المتنقلة والاختبار من الباب إلى الباب وحافلات اللقاح.

تلقى أكثر من ثلثي جميع البالغين في المملكة المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وأكثر من ثلثهم الآن محصنون بالكامل.

أظهر تحليل أجرته الصحة البريطانية يوم الجمعة أن برنامج التطعيم منع 11700 حالة وفاة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكبر في إنجلترا حتى نهاية أبريل.