شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب باطنية: 6 علامات تدل على الإصابة بـ «اختناق الطعام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حدد الدكتور عبد الله الذيابي، طبيب الباطنية والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، 6 علامات تدل على حدوث الاختناق نتيجة بلع الطعام بشكل خاطئ. وأكد “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر” أن هذه العلامات هي: إمساك الحنجرة باليدين

عدم القدرة على الكلام

صعوبة التنفس وصدور صوت عند محاولة التنفس

السعال

تغير لون البشرة والشفتين

فقدان الوعي

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