إعفاء الملقحين من الكمامة بأمريكا.. تردد في الاستجابة للقرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتردد الولايات الأمريكية والأعمال التجارية والأفراد في الاستجابة للتوصية المفاجئة الصادرة بشأن إلغاء معظم القيود، بما في ذلك الكمامات، بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا كامل جرعات لقاحات كورونا.

وأشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتغيير مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها إرشاداتها في هذا الصدد، واصفاً الخطوة بـ"اليوم الرائع" بالنسبة للولايات المتحدة.

لكن وإن بدت الفكرة بسيطة نظرياً، فإنها أثارت تساؤلات بشأن كيفية تطبيقها عملياً، ولعل السؤال الأبرز هو: كيف يمكن تحديد إن كان الشخص تلقى كامل جرعات اللقاحات؟.

كما أن هناك حاجز الصدمة النفسية التي لا تزال تهيمن على كثيرين ممن يشعرون بالتردد حيال إمكانية التخلي عن إجراءات السلامة في البلد الأكثر تضرراً جراء الفيروس على مستوى العالم، والذي سجّل أكثر من 580 ألف وفاة ناجمة عن كوفيد.

وتعد توصيات مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها غير ملزمة ويترك القرار بشأن السياسة الفعلية للسلطات المحلية المعنية أو أرباب العمل.

كما أنها لا تنطبق على الطائرات والحافلات والقطارات وغير ذلك من وسائل النقل العام، ولا على المنشآت الطبية مثل المستشفيات.

وترك الوضع المسؤولين التنفيذيين للشركات والمسؤولين المحليين أمام معضلة، هل يتبعون التوصيات العلمية فوراً أم يتأكدون أولاً إن كان الناس يشعرون بالارتياح حيالها.

ويقول إيفان ماتا (47 عاماً): "كانت الكمامات مهمة من قبل، والآن فجأة لم تعد كذلك".

ولا يزال ماتا، وهو من نيويورك وموظف في شركة سفريات، يضع كمامته في الخارج رغم أنه تلقى التطعيم بشكل كامل.

وأضاف: "أعتقد أن كثيرين لن يستخدموا الكمامة حتى إن لم يكونوا تلقوا اللقاح".

وأعلنت ولايتا ماريلاند وفيرجينيا، الجمعة، أنهما تتبعان التوجيهات الجديدة لمراكز ضبط الأمراض وتلغيان أوامر وضع الكمامات في الأماكن المغلقة.

بينما أكدت مناطق أخرى مثل نيويورك وواشنطن أنها "تراجع" التوصيات الجديدة من دون أن تتحرك بعد لتغيير القواعد بشأن وضع الكمامات.