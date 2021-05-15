شكرا لقرائتكم "نسل الأغراب" يطيح بمخرجه محمد سامي.. والسبب زوجته! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد يوم واحد من انتهاء عرض مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، أعلنت الشركة المنتجة للعمل" الذي أثار ضجة في شهر رمضان 2021 بسبب الدور الكبير لزوجة المخرج الممثلة المصرية مي عمر على حساب النجوم المشاركين، عن "وقف التعامل" مع المخرج وكاتب السيناريو المصري محمد سامي، في بيان مقتضب نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، دون إيضاح الأسباب.

وتصدر الخبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط تكهنات حول عدم رضا "المتحدة للخدمات الإعلامية" الشركة المنتجة عن المسلسل الذي قدمّه سامي من تأليفه وإخراجه.

كما قوبل هذا القرار بموجة من السخرية والشماتة على "تويتر"، فيما رجّح العديد من المتابعين أن السبب يعود لانحياز مخرج "نسل الأغراب"، وكاتبه لزوجته الفنّانة مي عمر، وتكبير مساحة دورها في العمل على حساب نجميه أحمد السقا، وأمير كرارة.

من جانبه، كشف الكاتب الصحافي المصري هاني عزب، عبر صفحته على "تويتر"، اليوم السبت، أسباب وقف التعاون مع محمد سامي، وذلك بسبب عدم الالتزام بالسيناريو المتفق عليه مع الشركة المنتجة، وعدم تسليم الحلقات المتبقية في موعدها.

وتابع أن من الأسباب أيضاً، منح الفنانة مي عمر مساحة تمثيلية أكبر من الدور المتفق عليه، وإضافة مشاهد دون مبرر درامي على حساب العمل.

كما قال إن هناك خلافات عديدة حصلت بين أبطال العمل أثناء التصوير لرفض ما يجري، مبيناً أن ميزانية العمل خرجت عن المتفق عليه.

نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.