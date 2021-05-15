شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تدابير الصحة العامة والتطعيم هما سبيل الخروج من وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدرو أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان له، أن الهند لا تزال مقلقة للغاية، مع استمرار دخول العديد من الحالات المستشفيات، ولايزال توفير اللقاحات يمثل تحديًا رئيسيًا، ولكن هذا الأسبوع كان من دواعي سروري أن أرى القادة والمصنعين يعملون لمعالجة بعض هذه القضايا.

وأشار إلى أن تدابير الصحة العامة والتطعيم بلقاح كورونا هما سبيل الخروج من وباء كورونا، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية قامت مرة أخرى بدعوة الباحثين والعلماء من جميع أنحاء العالم لتحديث خارطة طريق البحث والابتكار لتقييم ما تعلمناه وتحديد الفجوات المعرفية الأكثر إلحاحًا، إنه لأمر مدهش إلى أى مدى وصل العالم في أقل من 18 شهرًا، لكن لدي آمال كبيرة في أن يستمر الابتكار الخارق بوتيرة قياسية.

إلى جانب تدابير الصحة العامة، يعد التطعيم أمرًا أساسيًا للسيطرة على هذا الوباء وأنا ممتن جدًا للعاملين الصحيين في مستشفيات جامعة جنيف، لمساعدتي في أداء دوري.

وقال تيدروس، إن الكثيرين لا يزالون غير محميين هو انعكاس محزن على التشويه الجسيم في الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، موضحًا أنه في سبتمبر الماضي في مجلة الإيكونوميست، حذرنا من تهديد قومية اللقاحات وقال البعض إننا نشعر بالخطر.

في يناير، تحدثت عن احتمال حدوث كارثة أخلاقية، لسوء الحظ، نشهد الآن هذه المسرحية، حيث في حفنة من البلدان الغنية، التي اشترت غالبية اللقاح، ويتم الآن تلقيح الفئات الأقل خطورة، مضيفا: "أفهم سبب رغبة بعض البلدان في تطعيم أطفالها ومراهقيها، لكنني الآن أحثهم على إعادة النظر والتبرع بدلاً من اللقاحات لمرفق كوفاكس COVAX التي تتبناها منظمة الصحة العالمية.

وأكد أنه في البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى، لم يكن إمداد اللقاحات كافيًا حتى لتحصين العاملين في مجال الصحة والرعاية، وغمرت المستشفيات بالأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية منقذة للحياة بشكل عاجل.

في الوقت الحاضر، يذهب 0.3٪ فقط من إمدادات اللقاح إلى البلدان منخفضة الدخل.

وقال: تستجيب منظمة الصحة العالمية لمساعدة البلدان خلال جائحة كورونا، فقد شحنت الآلاف من مكثفات الأكسجين والخيام للمستشفيات الميدانية المتنقلة والأقنعة وغيرها من الإمدادات الطبية، مضيفًا: نشكر جميع أصحاب المصلحة الذين يدعمون الهند.

لا تزال بعض البلدان في الأمريكتين بها أعداد كبيرة من الحالات، وكمنطقة، شكلت الأمريكتان 40% من جميع وفيات كورونا الأسبوع الماضي، هناك أيضًا ارتفاعات في بعض البلدان في أفريقيا.

هذه البلدان في وضع استجابة عالية وستواصل منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم بكل الطرق الممكنة.

وأضاف، إن إنقاذ الأرواح والعودة للحياة الطبيعية يتم بمزيج من تدابير الصحة العامة والتحصين، ويعتبر السبيل الوحيد للخروج من الوباء، لا يزال توفير اللقاحات يمثل تحديًا رئيسيًا، ولكن هذا الأسبوع كان من دواعي سروري أن أرى القادة والمصنعين يعملون لمعالجة بعض هذه القضايا.

في الأشهر الـ 18 الماضية، تم إحراز تقدم كبير في فهم طرق الانتقال، والاتجاهات الوبائية، والإدارة السريرية، وتطوير التشخيصات، والعلاجات وعدد كبير من اللقاحات.

لقد حثثتهم على توسيع التعاون بين مجموعات الخبراء والشركاء والاستفادة من القدرات البحثية العالمية التي لم يتم تعزيزها بعد بشكل كافٍ، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض.

إنه لأمر مدهش إلى أي مدى وصل العالم في أقل من 18 شهرًا، لكن لدي آمال كبيرة في أن يستمر الابتكار الخارق بوتيرة قياسية.