شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عزومات رمضان وكعك العيد.. إزاى تخس بنجاح فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثير من الناس مشكلة زيادة الوزن بسبب الإفراط فى تناول الطعام والحلويات فى شهر رمضان وعيد الفطر، لذا يلجأ البعض إلى أنظمة الحميات الغذائية والريجيم لإنقاص هذا الوزن الزائد، وفي هذا التقرير نتعرف على أهم النصائح التى تساعد فى إنقاص الوزن بشكل صحى، بعد شهر رمضان وعيد الفطر، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا ".





5 نصائح لإنقاص الوزن بشكل صحى بعد رمضان والعيدشرب الماء بانتظام

شرب الماء بانتظام يساعدك فى إنقاص وزنك بعد الكيلوجرامات التى اكتسبتها في رمضان والعيد، فإذا كنت تحاول مراقبة نظامك الغذائى، يمكنك شرب كوبين من الماء قبل الجلوس لتناول الطعام لأن الماء يقلل من تناول الطعام ويقلل أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، بالإضافة إلى أنه عندما يكون جسمك رطبًا، فإنك تحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع.

تدرب على الأكل ببطء

هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تتغذى على أطباق شهية مليئة بالدهون والسكريات، لذا اجعلها نقطة لممارسة ضبط النفس وتناول الطعام ببطء سوف يساعدك على التعرف على إشارات جسمك عندما تبدأ في الشعور بالشبع انتبه لهذه الإشارات ولا تفرط في الأكل بمجرد أن تشعر بالشبع.

التحكم في كميات الطعام التي تتناولها وتقليلها

بعد الصيام لمدة شهر، يتكيف جسمك مع جدول الصيام وقد لا يكون الانغماس في الأطعمة الغنية بالملح والدهون فكرة حكيمة بدلاً من ذلك، يجب أن يبدأ المرء في تناول أجزاء أصغر من الطعام وتقليل الفاصل الزمني بين الوجبات.

إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، ابدأ بتناول الفواكه والخضروات الطازجة قبل أن تضع يديك على وجبات خفيفة عالية السعرات الحرارية.

ابدأ بالمشي لمدة 30 دقيقة كل يوم

بالإضافة إلى الاهتمام بما تأكله، من الضروري أيضاً النشاط البدني، والمشي لمدة ثلاثين دقيقة يوميًا سيكون مفيدًا أيضًا في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة.

يمكن أيضًا اتباع روتين "المشي أثناء التحدث" للبقاء نشطًا طوال اليوم بعد ذلك، يمكنك تضمين تمارين "الكارديو" تدريجيًا مثل الجري ونط الحبل في روتينك.

راقب دورة نومك

إذا كنت لا تنام جيدًا وتشعر بالحرمان من النوم طوال اليوم، فقد يؤثر ذلك أيضًا على رحلة إنقاص وزنك ربطت دراسات مختلفة بين عادات النوم السيئة وزيادة السمنة لدى الأطفال والبالغين لذلك، تأكد من قيامك بالنوم في الوقت المحدد كل ليلة وإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية الخاصة بك قبل ساعة من النوم.