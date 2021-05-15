شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا قد يؤثر على قلبك .. إليك ما تحتاج إلى معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد معركة فيروس كورونا، ذروتها بشكل مفاجئ في الهند، ووسط المشاكل القائمة بالفعل، حذر الخبراء من أن الفيروس يمكن أن يدمر قلبك، ولكن ما الذي يفعله الفيروس بقلبك؟.

كشف الخبراء عن أن المرضى في المستشفى مع فيروس كورونا، قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بقصور القلب حتى لو لم يكن لديهم تاريخ سابق لأمراض القلب أو عوامل الخطر القلبية الوعائية.

في حين أن هذه الحالات نادرة، يجب أن يكون الأطباء على دراية بهذه المضاعفات المحتملة ، كما قال الفريق في مستشفى ماونت سينا في الولايات المتحدة.



تأثير كورونا على القلب

ووفقًا للفريق الأمريكى وفقا لموقع "thehealthsite": "كان هناك أفراد مختارون طوروا قصورًا في القلب بدون عوامل خطر أو مرض، لذا نحتاج إلى معرفة المزيد حول كيف يمكن أن يؤثر فيروس كورونا بشكل مباشر على نظام القلب والأوعية الدموية ويسرع بفشل القلب الجديد، و فيما إذا كان تأثيرًا غير مباشر لمرض خطير أو غزو فيروسي مباشر.

بالنسبة للدراسة، التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، نظر الفريق في السجلات الطبية الإلكترونية لـ6439 مريضًا تم قبولهم وتأكدوا من إصابتهم بـ Covid-19 بين 27 فبراير و26 يونيو 2020، في مستشفيات Mount Sinai Health System.

ووجدوا أن 37 مريضًا (0.6 في المائة) ليس لديهم تاريخ سابق لفشل القلب أصيبوا بحالات جديدة من قصور القلب، ومن بين هؤلاء المرضى الجدد بقصور القلب، ثمانية منهم (22 %) لم يكن لديهم مرض قلبي وعائي سابق أو عوامل خطر، في حين أن 14 لديهم تاريخ من أمراض القلب و15 ليس لديهم أمراض القلب ولكن على الأقل عامل خطر واحد للإصابة به.

كان المرضى الثمانية الذين ليس لديهم تاريخ سابق أصغر سنًا بمتوسط ​​سن 43 ، معظمهم من الذكور، وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل وأمراض مصاحبة أقل مثل أمراض الجهاز التنفسي أو الكلى.

تعرض هؤلاء المرضى الثمانية أيضًا لمزيد من حالات الصدمة القلبية - وهي حالة تهدد الحياة حيث لا يستطيع القلب فجأة ضخ ما يكفي من الدم إلى الجسم. كان المرضى الذين لديهم تاريخ أو عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب ، في المتوسط ​​، 73 عامًا.

"الأهم من ذلك، على الرغم من أن أعراض قصور القلب - ضيق التنفس - يمكن أن تحاكي الأعراض المرتبطة بـ Covid-19، إلا أن التنبيه إلى نتائج هذه الدراسة قد يدفع الأطباء إلى مراقبة علامات الاحتقان بشكل أكثر اتساقًا مع قصور القلب مقارنة بـ Covid-19 وحده. .