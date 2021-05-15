شكرا لقرائتكم 9 طرق ولا أسهل للتخلص من البقع البيضاء على الأظافر! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قد تظهر على أظافرك بقع بيضاء ثم تختفي بعد ذلك، وقد تشعر بالقلق من ظهورها. إلا أنها عادة ما تكون غير مؤذية. فقد تكون علامة على نقص فيتامينات.

وفيما يلي علاجات منزلية فعالة للتخلص من البقع البيضاء على الأظافر:

1. زيوت أساسية

امزج 6 قطرات من زيت شجرة الشاي مع 15 مل من زيت الزيتون، وضع الخليط على أظافرك ودلكه جيداً. اتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك يمكنك غسله بالماء الفاتر. يجب القيام بذلك مرة إلى مرتين يومياً لمدة أسبوع. كما عليك القيام بنفس هذه الخطوات ولكن باستخدام زيت اللافندر.

2. الفيتامينات والمعادن

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ج، والكالسيوم، والزنك، إلى ظهور بقع بيضاء على الأظافر. وبالتالي، من الضروري أن تحصل على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية من خلال نظامك الغذائي. استهلك الفواكه الحمضية، والخضروات الورقية، والمحار، والمكسرات، والدجاج والحليب، والزبادي، والسردين، التي تعد مصادر جيدة لهذه الفيتامينات والمعادن.

3. عصير الليمون

ضع على ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون، بضع قطرات من زيت الزيتون، واخلطهم مع بعض وضعه على أظافرك. ثم اغسله بعد 20 إلى 30 دقيقة. يجب أن تفعل هذا مرة واحدة يومياً.

4. زيت جوز الهند

ضع بضع قطرات من زيت جوز الهند العضوي ودلك به أظافرك واتركه بين عشية وضحاها. افعل ذلك يومياً للحصول على أفضل النتائج.

5 . صودا الخبز

اخلط جيداً نصف كوب من صودا الخبز، وخل التفاح، وكوب ماء دافئ، وانقع أصابعك فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. يجب أن تفعل هذا مرة واحدة يومياً لمدة أسبوع.

6. الخل الأبيض

امزج نصف كوب خل أبيض ونصف كوب ماء دافئ في وعاء كبير وانقع يديك في المحلول لمدة 15 دقيقة. يجب أن تفعل هذا ثلاث مرات في الأسبوع.

7 . الزبادي

انقع أصابعك في وعاء صغير من الزبادي العادي، لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اشطف كلتا يديك بالماء. افعل ذلك مرة واحدة يومياً لبضعة أيام.

8. الثوم

ما عليك إلا أن تستخدم بعض الثوم المفروم وأن تضعه على أظافرك. ثم غطي أظافرك بقطعة قماش نظيفة واترك الثوم عليها. بمجرد أن يجف المعجون، أزل قطعة القماش واغسل أظافرك بالماء الفاتر.

9. زيت البرتقال

حضر خليطا من 6 قطرات من زيت البرتقال، و15 مل من زيت زيتون أو زيت جوز الهند، وضعه على أظافرك واتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اشطفه بالماء. افعل ذلك مرة واحدة يومياً لمدة أسبوع.