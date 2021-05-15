شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: السمنة فى الأطفال تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر السمنة عامل خطر لعدد من المشاكل الصحية الخطيرة المحتملة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

وترتبط السمنة في مرحلة الطفولة بزيادة مخاطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة فرص الوفاة المبكرة والإعاقة في مرحلة البلوغ.

ولسوء الحظ، ارتفع انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الأطفال والمراهقين بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وتقدر منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن أكثر من 340 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في عام 2016، وكان ما يصل إلى 38.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في عام 2019 ، ويعيش نصف هؤلاء تقريبًا في آسيا.

وكشفت دراسة جديدة عن أن الفتيات البدناء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في مرحلة البلوغ من الأولاد، ووفقًا لنتائج الدراسة المنشورة في مجلة Frontiers in Nutrition ، فإن الفتيات أكثر عرضة من الأولاد للإصابة بالتغيرات الأيضية النموذجية للسمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وخلل الدهون (مستويات الدم الزائدة من الكوليسترول والدهون الثلاثية).

وأظهرت الفتيات البدناء نمطًا من التغييرات في ملف الدهون الذي لم يُلاحظ في الفتيات غير المصابات بالسمنة وميلًا أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في مرحلة البلوغ.

وأضافت الدراسة، أن الفتيات البدناء لديهن مستويات أعلى من الدهون الثلاثية وLDL، ما يسمى بـ "الكولسترول الضار"، في حين أن HDL، "الكولسترول الجيد" ، كان أقل من الفتيات ذات الوزن الطبيعي.

ومع ذلك، لم يجد الباحثون فروقًا ذات دلالة إحصائية في مستوى الدهون لدى الأولاد الذين يعانون من السمنة المفرطة عن تلك الخاصة بالأولاد ذوي الوزن الطبيعي المشمولين في الدراسة، وشملت الدراسة 92 مراهقًا من البرازيل.

وجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة Circulation لجمعية القلب الأمريكية وجود ارتباط بين بدانة الأطفال والأداء الإدراكي الضعيف في منتصف الثلاثينيات وما بعدها.

ووجد البحث الذي تم على حوالي 3600 طفل فنلندي على مدى ثلاثة عقود أنه كلما زاد عدد عوامل الخطر القلبية الوعائية التي يعاني منها الشخص منذ الطفولة إلى البلوغ - مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكولسترول المرتفعة - انخفض أداؤها في اختبارات الذاكرة والتفكير.

وأشارت الدراسة إلى أن نتائج الدراسة مهمة للاكتشاف المبكر والوقاية ، حيث لا توجد حاليًا علاجات لمرض الزهايمر أو الأسباب الرئيسية الأخرى للخرف، وقال المؤلف الأول جوسو هاكالا ، طالب الدكتوراه في طب القلب الوقائي في جامعة توركو في فنلندا: "الأطفال الذين يعانون من عوامل الخطر القلبية الوعائية السلبية قد يستفيدون من التدخل المبكر وتعديلات نمط الحياة".

نصائح للوقاية من السمنة لدى الأطفال

-يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم في التغلب على السمنة من خلال تقديم نموذج للسلوك الصحي. فيما يلي بعض التوصيات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية (AHA) بشأن السلوكيات الصحية للأطفال:

-يحتاج الأطفال في سن ما قبل المدرسة إلى حوالي ثلاث ساعات يوميًا من اللعب النشط بينما يجب على الأطفال الأكبر سنًا ممارسة 60 دقيقة على الأقل يوميًا من النشاط المعتدل إلى القوي.

-لتوفير متطلبات السعرات الحرارية للأطفال ، يمكن للآباء تضمين مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون واللحوم الخالية من الدهون والأسماك. لكن قلل من تناولهم للدهون غير المشبعة واللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة.

-حدد وقت الشاشات للأطفال والمراهقين بما لا يزيد عن ساعة إلى ساعتين في اليوم.

-يميل الأطفال إلى تقليد البالغين. إذا رأوا أنك تأكل بشكل صحي ، أو تمشي أو تمارس الرياضة ، فمن المرجح أن يقلدوا هذه السلوكيات ويقلدونها ومتابعتها حتى سن الرشد.