تأثير حبوب الغثيان على الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مايو 2021 10:41 صباحاً - الغثيان أولى علامات الحمل، ويبدأ تقريباً في الأسبوع السادس منه، ويحدث نتيجة لارتفاع مستوى الهرمون في جسم المرأة الحامل وزيادة حساسيتها للروائح، ويُعد من أكثر أعراض الحمل شيوعاً، وتعاني منه أكثر من 50% من النساء خلال الحمل، وقد يزول عند غالبية النساء بعد الأسبوع الثاني عشر، ورغم الاعتقاد بأن حدوثه دليلٌ على تطوّر المشيمة بشكل طبيعي، إلا أنه يعتبر شعوراً مزعجاً، وقد يتطلب بعض العلاجات لتخفيفه، ومنها "حبوب الغثيان"، والتي اختلف الأطباء في فوائدها وأضرارها.. عن الغثيان يحدثنا الدكتور عبد الحميد ألسبيلي، أستاذ أمراض النساء والتوليد.

خطورة استمرار الغثيان

القيء المفرط الحملي..يسبب الجفاف للحامل وفقدان الوزن

ويحدث أن تتناول الحامل الحمضيات والمقرمشات المالحة للمعالجة، أو أن تقسم الوجبات خلال النهار، ولكن في بعض الحالات يكون الغثيان قوياً ولا تفيد هذه الحيل، ويصبح من الضروري تناول أدوية مهدئة للغثيان

في بعض الحالات النادرة يبلغ الغثيان الصباحي مستوى خطيراً يعرف بالقيء المفرط الحملي، وفي هذه الحالات تعجز الحامل عن الاحتفاظ بالطعام داخل أمعائها، مما يسبب خطر إصابتها بالجفاف وفقدان الوزن

والنقص في العناصر الغذائية ومشاكل صحية أخرى، ويكون خضوعها للعلاج الدوائي أمراً مُلحاً.

أهمية معالجة الغثيان بالحبوب

تناول حبوب الغثيان لا تمثل أي خطورة

لكن أدوية الغثيان كالزوفران، التي تعطى لمحاربة الغثيان التالي للعمليات الجراحية والعلاجات الكيميائية، هي أدوية آمنة وصالحة لعلاج غثيان الحمل الحاد، ولا تأثير سلبي لها على الجنين

إن تناول الأدوية التي تعمل على تنظيم حركة الأمعاء، وتحد من نوبات القيء في فترة الحمل، لا تمثل أي خطورة على سلامة الأم والجنين

ولكن هذا الأمر لا ينطبق على جميع الأنواع المتاحة من تلك الأدوية، فهناك أنواع محددة توصف للمرأة في فترة الحمل؛ تجنباً لأي آثار سلبية

تناول أدوية الحد من القيء وعلاج غثيان الحمل، قد يمثل في بعض الحالات ضرورة مُلحة، خاصة في حالة نوبات القيء المتكررة على مدار اليوم. نوبات القيء المتكررة تعرض المرأة للجفاف ونقص العناصر المهمة بالجسم، وبالتالي عدم قدرتها على تغذية الجنين بالصورة الطبيعية

هذه الأدوية مفيدة جداً في علاج أعراض الحمل التي تصيب الحامل، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى. لكنّ هناك ضرراً كبيراً من هذه الحبوب، وتزداد مخاطرها بإطالة مدة استعمالها

علاج الغثيان

إذا استمرت أعراض غثيان الصباح، عليكِ بمكملات فيتامين" بيريدوكسين" B-6 والزنجبيل، وخيارات المسكِّنات مثل الدوكسيلامين (يونيسوم)؛ لتخفيف الأعراض

إن حالات الغثيان والتقيؤ المتوسطة والحادة المرتبطة بالحمل قد تتسبَّب في الإصابة بالجفاف أو الاختلال، نُوصي بتناول المزيد من السوائل والأدوية الموصوفة لعلاج الغثيان المتوسط والحاد

إذا تعرضتِ لغثيان الحمل، فقد تحتاجين إلى المعالجة باستخدام السوائل؛ عن طريق الوريد والأدوية المضادة للغثيان في المستشفى

الوسائل المساعدة لتخفيف الشعور بالغثيان الصباحي

اختاري الطعام الذي يسهل هضمه

حددي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، ومنخفضة الدهون وسهلة الهضم، وتجنَّبي الأطعمة الدهنية والحارة والدسمة

تناولي الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص، قد تكون سهلة الهضم، الأطعمة المالحة مفيدة في بعض الأحيان، وكذلك التي تحتوي على الزنجبيل

قبل القيام من السرير في الصباح، تناولي بعض البسكويت المملح أو قطعة من الخبز المحمص الجاف

تناولي كميات صغيرة على مدار اليوم، بدلاً من تناول ثلاث وجبات كبرى؛ حتى لا تمتلئ معدتكِ تماماً، بالإضافة إلى أن المعدة الفارغة قد تزيد من شعوركِ بالغثيان

عليكِ بشُرْب المزيد من السوائل، ارتشفي الماء أو مشروب الزنجبيل، اشربي من ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل غير المحتوية على الكافيين يومياً

تعرَّفي إلى محفزات الغثيان، وتجنَّبي الأطعمة أو الروائح التي تفاقِم الغثيان لديكِ، واختاري الطعام الذي يسهل هضمه، والذي يكون قليل الدسم وعالي البروتينات

وتشمل الخيارات الجيدة التالي: الموز، خبز التوست الجاف، ورقائق البسكويت المملح، التي ينصح بتناولها بعد الاستيقاظ وقبل النهوض من الفراش

تجنبي الطعام الحار والدهني والدسم

قومي بشرب عصير الليمون

وتجنبي محفزات الغثيان من الروائح والأطعمة، وقد يساعد تناول الطعام البارد على تجنب استنشاق روائح الأطعمة الساخنة

خذي قسطاً كافياً من الراحة خلال اليوم، ولكن تجنبي الاستلقاء مباشرةً بعد تناول الطعام

تجنبي الأماكن الدافئة جداً، حيث إن الشعور بالحرارة قد يزيد من الغثيان

استنشقي الليمون أو الزنجبيل، أو قومي بشرب عصير الليمون، أو تناول البطيخ للتخفيف من الغثيان.

تجنبي الملابس الضيقة، وارتدي الملابس المريحة والفضفاضة، تجنبي الكافيين؛ حيث إنه يزيد من أحماض المعدة، وبالتالي يزيد من الغثيان

تنفَّسي الهواء النقي، إذا كان الطقس مناسباً؛ فافتحي النوافذ في المنزل أو العمل. اخرجي للمشي في الهواء الطلق

إذا كنتِ تشعرين بالغثيان بعد تناول فيتاميناتِ ما قبل الولادة، فتناولي الفيتامينات مع وجبة خفيفة، أو قبل النوم مباشرةً

إذا لم تساعدكِ هذه الخطوات، فاسألي عن الطرق الأخرى التي يمكنكِ بها الحصول على الحديد والفيتامينات التي تحتاجيها أثناء الحمل

علاجات بديلة للتخلص من غثيان الصباح

هناك زيوت تساعد على التغلب على غثيان الصباح

الوخز بالإبر: يُدخل الطبيب المتابع إبراً نحيلة للغاية في جلدك، لكنها ليست طريقة مؤكدة في معالجة غثيان الصباح، ولكن بعض النساء يستفدن منها

تساعد المكملات العشبية المستخلصة من الزنجبيل على تخفيف غثيان الصباح لدى بعض النساء، ولكن تُوجد بعض المخاوف على الهرمونات الجنسية للأجنة

العلاج بالروائح العطرية: رغم قلة الأبحاث التي تناولت الموضوع، اتضح أن هناك عطوراً معينة، تُصنع بطرق طبيعية باستخدام الزيوت الأساسية، يمكنها مساعدة النساء على التغلب على غثيان الصباح

متى يمكن أن يشكل الغثيان خطراً على صحة الحمل؟

القيء المفرط يستدعي العلاج الفوري

في حالة إذا تعرضت الحامل لنوع شديد وحاد من الغثيان يُسمى بالقيء المفرط الحملي، والذي قد يسبب الجفاف، التقيؤ المفرط، فقدان الوزن، سوء التغذية، وخلل في مستويات الأملاح والمعادن، ما يستدعي العلاج الفوري