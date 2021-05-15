رسومات الأطفال في عيد الفطر..تُعبر عن أحلامهم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مايو 2021 10:41 صباحاً -

عيد الفطر هو جائزة صيام شهرٍ رمضان ؛ إذ يفرح الأطفال في صبيحة العيد بأنّهم أتموا عبادة الشهر الكريم من صيامٍ وصلاةٍ على أكمل وجه، من هنا يفرح ويسعد قلب الطفل؛ لأنّه أدى ما عليه من واجباتٍ؛ ليصبح العيد حقاً له، ولكن مع احتراز كورونا وقلة الزيارات والتجمعات بات أمام الطفل أن ينفس عن أحلامه وفرحته وهو جالس وسط أسرته يمسك بالألوان والأوراق بين يديه؛ ليسجل عليها فرحته، معنا خبيرة شؤون الطفل بكلية رياض الأطفال الدكتورة سميحة عبد النبي؛ لتشاركنا الشرح والتوضيح

الصلاة أولى علامات الفرحة بالعيد

تبدأ شعائر عيد الفطر بالذهاب إلى صلاة العيد

تبدأ شعائر عيد الفطر السعيد، بالذهاب إلى صلاة العيد، ومشاركة جموع المصلين أداء الصلاة وتكبيرات العيد، حيث تصدح المآذن في كلّ مكانٍ بأصوات التكبيرات الرائعة، التي تملأ الدنيا سحراً، وتعطي للعيد نكهته الخاصة

في العيد تشيع أجواء الاحتفالات، ويفرح الكبار والصغار، وتعم البهجة والمرح والسرور؛ حيث يتم تبادل الزيارات، والذهاب إلى بيت العائلة الكبير، حيث الجد والجدة، والاجتماع تحت كنفهم

ومع احتراز كورونا تقل هذه التجمعات وتبق تبادل العيديات بين الجميع

في عيد الفطر من الروعة والسحر ما يتركنا شاكرين لعظمة الخالق سبحانه؛ لنطلب منه وندعوه أن يديم علينا العيد ويعيده أعواماً عديدة، وألا يموت الانتظار الطفولي ولهفتنا له

قضاء العيد بالمنزل

كل عام وأنتم بخير..عيد فطر سعيد

ومع كورونا يستلزم الأمر الجلوس لفترة أطول بالبيت، وإلى جانب الأفلام والمسلسلات، وألعاب الفيديو وجاذبيتها ، هناك من الأطفال من يريد التعبير عن فرحته، عن رغبته في الذهاب إلى هنا وهناك، من يريد النطق بأحلامه والتي منعته كورونا من تنفيذها؛ ليسجلها رسما على الورق ويلوّنها بخياله

أحمد -8- سنوات وأمه، وحديث من القلب

أحمد كان يحلم بالذهاب إلى حديقة الحيوان

وقبل أن تسرد لنا الدكتورة سميحة عبد النبي فوائد الرسم للطفل..سمحت بأن تتخيل حديثا دار بين أم وطفل ..فكان هذا ما نطالعه

الأم: ما رأيك في إعداد مسابقة رسم وتلوين بين أطفال العائلة والأفضل منكم سوف أعلق رسمته على الحائط؛ ليراها كل الناس، وله جائزة أيضاً

أحمد: لقد اخترت ما أحبه يا أمي، أنا أهوى الرسم والتلوين، وسوف أرسم أحلامي بيوم العيد كما كنت أتوقعها يا أمي

: كنت أريد الذهاب إلى الملاهي، وزيارة جدي وجدتي، والذهاب إلى حديقة الحيوان، واللعب مع الأسد وإطعام الزرافة..أحلامي كانت كثيرة يا أمي

الأم: هيا قسّم ساعات يومك، بين ألعابك المفضلة ومشاهداتك على الشاشة، ولا تنس تهنئة أصحابك وخالاتك وعماتك بالجوال

حتى لا تشعر بالتقصير في حقهم ، وفي وقت الرسم سجّل كل ما تفتقده، وسننفذه قريباً بعد زوال الغمة "كورونا"

الرسم يطلق الخيال ويحقق الأحلام

بالرسم والألوان يعبر الطفل عما بداخله..تلقائيا

الرسم يطوّر المهارات العقلية والحركية للطفل

الرسم يعمل على تعزيز نمو الطفل الاستكشافي والنفسي والعاطفي:

كما يعزز الرسم روح البراءة لدى الطفل فهو يعبر عما بداخله بتلقائية

يستخدم الطفل الرسم في تعزيز خياله، والتعبير عن القصص التي يسمعها

ينمّي الرسم مخيلة الطفل في تحويل القصص والحكايات إلى واقع مهما كان غريباً أو مضحكاً بالنسبة للكبار

الرسم ينمي مهارات الطفل

الرسم يشعر الطفل بتقدير الآخرين من حوله