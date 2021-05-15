إليك أفضل أنواع من الشاي لنوم بهدوء طوال الليل

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

الأرق ومشاكل النوم، مشاكل يعاني منها 30% من سكان العالم ، وهذا ينعكس حتما بشكل سلبي على الصحة العامة للجسم، إذ يعاني الشخص من أمراض مختلفة بما في ذلك الآلام الجسدية والاضطرابات العقلية.

نشر موقع “أونلي ماي هيلث” الطبي تقريرا ذكر فيه أفضل أنواع شاي الأعشاب التي تساعد على النوم بهدوء طوال الليل، وتعتبر علاجا طبيعيا للأرق ومشاكل النوم.

وتشمل أفضل تلك الأنواع ما يلي:

شاي البابونج: شاي البابونج واحد من أفضل أنواع شاي الأعشاب المهدئة للأعصاب، وأثبتت الدراسات أنه علاج طبيعي لمحاربة التوتر والقلق ومفيد للأرق أيضا، إذ يتمتع بخصائص مهدئة يمكن أن تساعد أي شخص على النوم بشكل أسرع، وتحتوي مستخلصات البابونج على مضادات الأكسدة التي تعمل على تنشيط المستقبلات الموجودة في الدماغ المسؤولة عن النوم، ولهذا، إن كنت لا تحصل على قسط كاف من النوم أو تستيقظ في منتصف الليل ثم تجد صعوبة في النوم مرة أخرى، اشرب شاي البابونج قبل النوم.

شاي اللافندر: يساعد تناول كوب من شاي اللافندر الدافئ قبل النوم على تهدئة العقل والحواس، إذ يسهم في تعزيز النوم والاسترخاء لكونه مهدئا للأعصاب، ويمنح الراحة للعقل والجسم، وبصرف النظر عن شاي اللافندر، يمكنك أيضا استنشاق رائحة زيت اللافندر للحصول على تجربة نوم أفضل.

شاي بلسم الليمون: تصنف عشبة بلسم الليمون ضمن قائمة الأعشاب ذات الخصائص الطبية العديدة والفريدة، هذه العشبة لها نفس رائحة النعناع تقريبا، وتستخدم على نطاق واسع في العلاج بالروائح العطرية نظرا لرائحتها المهدئة وخصائصها التي تقلل التوتر والقلق، وهذا ما يجعل شاي بلسم الليمون مهدئا ومحفزا للنوم والراحة والشعور بالاسترخاء التام بعد يوم متعب.

شاي حشيشة الهر: تستخدم عشبة حشيشة الهر في مناطق كثيرة من العالم كعلاج طبيعي للتوتر والقلق والأرق، ويمكن حل أي مشكلة تتعلق بدورة النوم والاستيقاظ من خلال غلي أوراق عشبة حشيشة الهر واستهلاكها كشاي مهدئ قبل النوم.

شاي زهرة الآلام: يصنع شاي زهرة الآلام من زهرة الآلام الشائعة لمحاربة القلق، يتوفر هذا النوع من الشاي في أكياس مغلفة جاهزة، ويستهلك هذا النوع من الشاي من قبل الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو مشاكل النوم لإراحة دماغهم، إذ يساعد في تحسين جودة النوم لذا ينصح بتناوله يوميا لمدة أسبوع لحل مشكلة الأرق بشكل دائم.