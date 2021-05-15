كورونا حول العالم.. 326 ألف إصابة جديدة بالهند وارتفاع وفيات ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و487298.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

14 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، ارتفاعاً من سبع حالات قبل يوم.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 5 من الحالات الجديدة منقولة محلياً أما باقي الحالات واردة من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 25 ارتفاعا من 22 إصابة قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90829 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





ألمانيا تسجل 7894 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و584934 بعد تسجيل 7894 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 86025 بعد تسجيل 177 حالة.





326098 إصابة في الهند خلال يوم

سجلت الهند، السبت، 326098 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لأكثر من 24.37 مليون إصابة في الوقت الذي سجلت فيه تراجعاً طفيفاً في الوفيات إلى 3890 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.7 مليون إصابة جديدة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي، ويبلغ الآن إجمالي عدد الوفيات 266207.





1197 إصابة جديدة بمصر

سجلت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، 1197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة وذلك مقابل 1193 إصابة و59 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 243317 من ضمنهم 179817 حالة تم شفاؤها، و 14206 حالة وفاة".



