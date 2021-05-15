هل تعانى من الصدفية؟ تعرف على أبرز أعراضها وأنواعها

القاهرة - سامية سيد - الصدفية مرض التهابي يصيب الجلد بشكل أساسي في حوالي 3% من الناس بالعالم، وتتميز الصدفية بخلايا الجلد التي تتكاثر بمعدل 10 مرات أسرع من الطبيعي، عندما تصل هذه الخلايا إلى السطح وتموت، تتشكل لويحات حمراء مرتفعة مغطاة بلون أبيض تبدأ الصدفية على أشكال صغيرة الحجم، في فروة الرأس والمرفقين والركبتين، وفى خلال التقرير نرصد أعراض وأنواع الصدفية، وفقًا ما للنشر فى موقع onhealth

أعراض الصدفية الشائعة

على الرغم من أن لويحات الصدفية يمكن أن تقتصر على مناطق صغيرة قليلة فقط، إلا أن الحالة يمكن أن تشمل مناطق منتشرة من الجلد في أي مكان من الجسم، أما أعراض الصدفية الشائعة فهى: بقع حمراء من الجلد مغطاة بقشور بيضاء، وبقع قشور صغيرة، والجلد الجاف المتشقق، وحكة أو حرقان أو وجع، ونقاط نزيف صغيرة عند نزع المقياس.

أنواع الصدفية

الصدفية اللويحيةهي أكثر أنواع الصدفية شيوعًا وتستمد اسمها من اللويحات التي تتراكم على الجلد، تميل إلى أن تكون هناك بقعًا محددة جيدًا من الجلد الأحمر المرتفع الذي يمكن أن يظهر على أي منطقة من الجلد، لكن الركبتين والمرفقين وفروة الرأس والجذع والأظافر هي الأماكن الأكثر شيوعًا.



صدفية فروة الرأس

صدفية فروة الرأسهي اضطراب جلدي شائع ينتج عنه بقع بارزة حمراء ومتقشرة في كثير من الأحيان، يمكن أن تؤثر صدفية فروة الرأس على فروة رأسك بالكامل، أو تظهر كرقعة واحدة فقط يمكن أن ينتشر هذا النوع من الصدفية إلى الجبهة أو مؤخرة العنق أو خلف الأذنين، قد تشمل أعراض صدفية فروة الرأس قشورًا طفيفة ودقيقة فقط، قد تشمل أعراض الصدفية المتوسطة.



صدفية الأظافر

الصدفية النقطية تبدوعلى شكل نقاط صغيرة وردية اللون أو قطرات على الجلد، تميل قشور الصدفية النقطية إلى أن تكون أدق من المقاييس الموجودة في الصدفية اللويحية، عادة ما يتم تحفيز الصدفية النقطية عن طريق عدوى المكورات العقدية.

صدفية الأظافركثير من مرضى الصدفية لديهم أظافر غير طبيعية، غالبًا ما يكون للأظافر الصدفية هامش أفقي أبيض أو أصفر عند طرف الظفر يسمى انحلال الظفر القاصي لأن الظفر يرفع بعيدًا عن الجلد، غالبًا ما تكون هناك حفر صغيرة في صفيحة الظفر ، وغالبًا ما يكون الظفر أصفر ومتفتت.