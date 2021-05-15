شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أبرز علامات الإصابة بحمى البحر المتوسط ومضاعفاتها على الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية هي اضطراب وراثي ذاتي التهابي يسبب الحمى المتكررة والالتهاب المؤلم في البطن والرئتين والمفاصل، وحمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية هي اضطراب وراثي يحدث عادة لدى الأشخاص من أصل البحر الأبيض المتوسط ​​- بما في ذلك من شمال أفريقيا، ويقدم التقرير التالى معلومات عن هذا المرض وأسباب الإصابة به وفقا لتقرير لموقع مايو كلينك.

س: هل يمكن التخلص أو علاج مرض حمى البحر المتوسط؟

ج: يتم تشخيص حمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية في مرحلة الطفولة على الرغم من عدم وجود علاج لهذا الاضطراب، فقد تتمكن من تخفيف علامات وأعراض حمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية أو حتى منعها تمامًا من خلال الالتزام بخطة العلاج.

س: ما هي أعراض الإصابة بحمى البحر المتوسط؟

ج:عادة ما تبدأ علامات وأعراض حمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية في أثناء الطفولة وتحدث في نوبات تسمى الهجمات التي تستمر من يوم إلى ثلاثة أيام قد تستمر نوبات التهاب المفاصل لأسابيع أو شهور.

تشمل علامات وأعراض حمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية حمى، ووجع بطن، ألم صدر، آلام المفاصل وتورمها، طفح جلدي أحمر على ساقيك ، خاصة تحت ركبتيك، آلام العضلات.

س: ما هى علامات الخطر عند الإصابة بحمى البحر المتوسط؟

ج: ضيق التنفس أو الإغماء من الأعراض الخطيرة المصاحبه لحمى البحر المتوسط، ويجب الاتصال بالطبيب إذا كان المريض يعانى من حمى مفاجئة مصحوبة بألم في البطن والصدر والمفاصل.

س: ما هى أشهر أسباب الإصابة بحمى البحر المتوسط؟

ج: تنجم حمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية عن طفرة جينية تنتقل من الآباء إلى الأطفال تسبب الطفرة الجينية مشاكل في تنظيم الالتهاب في الجسم.

ترتبط العديد من الطفرات المختلفة في MEFV بحمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية وقد تتسبب بعض الطفرات في حدوث حالات شديدة الخطورة، بينما قد يؤدي البعض الآخر إلى ظهور علامات وأعراض أكثر اعتدالًا.

س: ما هى العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بحمى البحر المتوسط؟

ج: تتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بحمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية، وجود تاريخ عائلي للمرض فإذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بحمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية، فإن خطر إصابتك بالمرض يزداد.

س: ما هي مضاعفات الإصابة بحمى البحر المتوسط؟

ج:يمكن أن تحدث مضاعفات إذا لم يتم علاج حمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية ويمكن أن تشمل المضاعفات:

بروتين غير طبيعي في الدم: أثناء نوبات حمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية قد ينتج جسمك بروتينًا غير طبيعي (أميلويد أ) يمكن أن يتراكم البروتين في جسمك ويسبب تلف الأعضاء (الداء النشواني).

تلف الكلى: يمكن أن يتسبب الداء النشواني في تلف الكلى، ما يتسبب في حدوث المتلازمة الكلوية، وتحدث المتلازمة الكلوية عندما تتلف أنظمة ترشيح الكلى (الكبيبات). وقد يفقد الأشخاص المصابون بهذه الحالة كميات كبيرة من البروتين في بولهم يمكن أن تؤدي المتلازمة الكلوية إلى حدوث جلطات دموية في الكلى (تجلط الأوردة الكلوية) أو الفشل الكلوي.

العقم عند النساء: قد يؤثر الالتهاب الناجم عن حمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية أيضًا على الأعضاء التناسلية الأنثوية.

ألم المفاصل: التهاب المفاصل شائع عند الأشخاص المصابين بحمى البحر الأبيض المتوسط ​​العائلية أكثر المفاصل إصابة هي الركبتين والكاحلين والوركين والمرفقين.